Jutra v vinogradih so najbolj fotogenična

Izza hribov tam daleč zadaj je počasi pokukalo sonce. Sramežljivo je najprej z enim in nato še z drugim žarkom potipalo gričevnato črto obzorja. Potem se je oranžnordeča lava razlila čez rob. In drobna žareča pika je obsijala elegantno postavo razglednega stolpa, na vrhu katerega je družina ravno globoko zajela sapo ob lepoti rojstva novega dne. Toliko besed, a še vedno tako daleč od celotne zgodbe. Amadeja Knez jo je ujela z enim samim pritiskom na sprožilec.



Samo en klik in čaroben trenutek je ujet za vedno. Zdi se povsem enostavno. V resnici pa popolna fotografija nastane ob srečanju navdiha in veščine. Da o tem, kako zgodaj je treba vstati in kolikokrat oditi na isto mesto, da se vse zloži na pravi način, sploh ne govorimo.

Amadeja je svoj prvi fotoaparat dobila v šestem razredu. Podaril ji ga je oče. Kot umetniško dušo so ga od nekdaj zanimali slikarstvo, poezija, literatura, glasba in seveda fotografija. »Bil je še klasičen fotoaparat na film. In ko je oče fotografije razvil, je ugotovil, da so dobre. Da imam smisel motiv in kompozicijo,« se spominja sogovornica. Za birmansko darilo je dobila svoj prvi digitalni fotoaparat. Ko je leta kasneje spoznala sedanjega fanta, ki je kot izkušen fotograf in oblikovalec postal tudi njen mentor, sta njena čut za lepo in ustvarjalnost dobila jasno usmeritev. V fotografiji sta se združila delo in užitek.



Nekomu daš zrno in speče kruh

Podčetrtek je v tem letu številnim priznanjem dodal še naziv destinacije odličnosti Eden 2019. Amadeja se na fotografije domačega kraja trudi ujeti najlepše, kar obstaja. »Včasih so podobe tako lepe, da se tudi jaz vprašam, če so res naše. Ker jih domačini preprosto ne znamo več videti. Morda jih tudi turisti ne. Ker grem za kakšno fotografijo tudi po stokrat na isto mesto. A vedno pravim, da je promocijska fotografija kraja nekaj takšnega kot razgovor za službo. Za prvi vtis dobimo samo eno priložnost. Potem moramo šele zares pokazati, kaj znamo in zmoremo.« Znanje in zavedanje o pomenu slikovne predstavitve je Amadeja turističnim ponudnikom v kraju delila tudi na posebni delavnici. »Družbena omrežja nam danes omogočajo, da se predstavimo širšemu krogu občinstva kot kadarkoli prej. Mnogi se priložnosti, ki jih za prepoznavnost ponuja svetovni splet, ne zavedajo dovolj. Spet drugi na takšni kratki delavnici dobijo zrno in znajo iz tega speči kruh.«

Članek v celoti preberite v tiskani izdaji Novega tednika 12. septembra 2019

Foto: AMADEJA KNEZ