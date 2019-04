Jutri se vidimo v središču Celja, postavite zdravje na prvo mesto!

Jutri dopoldne bo v središču Celja osrednja prireditev ob svetovnem dnevu zdravja. Mesto bo zaživelo z dogajanjem v Prešernovi in Stanetovi ulici, kjer se bodo predstavile vse vidnejše organizacije, ki promovirajo zdrav način življenja. Gre za zaključek vseh aktivnosti, ki so se v različnih krajih vrstile že ves teden in so opozarjale na pomen zdravja. V Celju bo jutri tudi naša medijska hiša, ki bo skupaj s 24alife predstavila projekt Akademija zdravega življenja.

V treh mesecih je skupina, ki smo na podlagi prijav izbrali lani decembra, svoj življenjski slog spremenila po najnovejših svetovnih zdravstvenih smernicah. Skupini bomo ob 10. uri na glavnem odru podelili tudi priznanja.

Enajst udeleženk naše akademije se počuti popolnoma drugače kot pred tremi meseci.

To je le nekaj mnenj iz skupine.

Vsaka posameznica je naredila izjemen premik na področju športa in tudi prehrane. Govori nutricionistka iz 24alife Damijana Presečnik:

Akademiji se je pridružila tudi zdravnica Darja Krumpak iz Medicine dela in športa Krumpak. Na jutrišnji prireditvi bo Krumpakova prav tako na zvezdi v središču mesta, kjer bo z našo ekipo obiskovalcem brezplačno merila krvni tlak, holesterol in sladkor v krvi ter kostno in mišično gostoto ter maščobe. Ob koncu projekta je vsem udeleženkam z odvzemom krvi opravila pregled vseh ključnih zdravstvenih parametrov. Izvidi so super in kažejo na to, da je akademija uspela in izboljšala zdravje skupini. Na srce pa po koncu akademije vsem udeleženkam polaga na srce …

No, na eni zadnjih skupnih vadb, se je skupini pridružila tudi naša ekipa in Simona Šolinič, ki bo jutri ob 10. na Glavnem trgu skupaj z vodstvom naše medijske hiše in ekipe 24alife podelila priznanja vsem udeleženkam. Če kdo misli, da so vadbe lahke se moti, potrebno je veliko truda in vztrajnosti …. Tukaj samo en delček utrinka, kako so bile slišati vadbe …

Akademija zdravega življenja se bo v središču mesta jutri torej predstavila poleg 50 ostalih organizacij in društev s področja zdravja in zdravega življenjskega sloga. Živahno dogajanje v mestu se bo sklenilo s pohodom, ki se bo začel ob 11.30 in bo potekal iz mesta do Gozdne hiše in nazaj.

