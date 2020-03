K nedeljski maši na Facebook

Danes je prva nedelja, ko veljajo izredna navodila slovenskih škofov za preprečevanje širjenja COVID-19. Vse maše v slovenskih cerkvah so odpovedane do preklica. Enako je s krsti in porokami, pogrebi bodo v ožjih družinskih krogih.

Glede na zaostrene razmere, po posvetu s strokovnjaki in z željo, da se zaščiti zdravje in življenja vernikov, škofje določajo izredne ukrepe, ki stopijo v veljavo v petek, 13. marca 2020, ob 00.00 in trajajo do preklica.

Sv. maše prenašajo različni mediji. Mnogi duhovniki bogoslužje prenašajo tudi preko družbenih omrežij. Med njimi je tudi Alojz Kačičnik, župnik na Slomškovi Ponikvi.

http://tinyurl.com/tuqgo4t