Kaj, če je sestra dvojčica še živa?

Simona Zdolšek iz Šentjurja je imela ob rojstvu 18. oktobra 1968 sestro, enojajčno dvojčico. Zdravniki so materi obeh deklic kmalu po porodu v stari ljubljanski porodnišnici sporočili, da je hčerkica, ki je na svet prišla druga, umrla. »Narisali so križ na dokumente na postelji in odšli dalje,« se spominja Simonina mama Fani Ilovar. Dokumentov, kot je mrliški list, družina ni dobila, umrle deklice ni videla. Za njo je ostal le rojstni list brez vpisanega imena. Zaradi pomanjkljivih informacij ob tedanjih dogodkih se Fani Ilovar in njena hči Simona vrsto let sprašujeta, ali je druga dvojčica morda še živa. Odkar so v javnosti zaokrožile zgodbe o krajah novorojenčkov v Srbiji in Sloveniji, sta še bolj odločeni, da bosta zgodbi prišli do dna.

Zgodbo o dogajanju izpred 51 let, smo predstavili v tokratni temi Novega tednika. Na Inštitutu za patologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer opravljajo obdukcije umrlih novorojenčkov ali mrtvorojenih otrok, smo preverili, kakšno dokumentacijo lahko starši pridobijo tudi leta po smrti njihovih otrok. Ta ustanova je samo januarja letos prejela deset zahtev za vpogled v dokumentacijo.

Da je v današnjem času v porodnišnici nemogoče zamenjati otroka ali ga odtujiti, med drugim tudi zato, ker je pri vsakem medicinskem in administrativnem postopku udeleženih več oseb, meni predstojnik Ginekološko-porodniškega oddelka v Splošni bolnišnici Celje mag. Jakob Koren, dr. med. Z njim smo se pogovarjali o tem, kako je danes poskrbljeno za sledljivost matere in novorojenčka. In o postopkih, kadar se nosečnost ne konča srečno.

