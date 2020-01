Kajuhovci odlični v astronomiji in računalniškem razmišljanju

Dijaki I. gimnazije v Celju so novo leto začeli z odličnimi rezultati na državnih tekmovanjih, kjer so osvojili kopico zlatih, srebrnih in bronastih priznanj, se povzpeli na najvišje stopničke ter prejeli pohvale in povabila na mednarodna tekmovanja.

Astronomi že vrsto let dosegajo vrhunske rezultate. Tudi letos so se kljub vedno večji konkurenci uvrstili v sam slovenski vrh. Na državnem tekmovanju iz znanja astronomije (astrofizike) za Dominkova priznanja so dosegli: zlato priznanje: Tilen Šket (pohvala) in Luka Andrenšek (oba 2. letnik), srebrno priznanje: Rok Hladin (2. letnik), Jan Žekar in Ana Opalič (oba 4. letnik), bronasto priznanje: Martin Mutec (1. letnik), Valentin Romih, Domen Trontelj (oba 2. letnik), Blaž Ermenc (3. letnik) in Jana Ušen (4. letnik).

Tilen Šket, Luka Andrenšek in Jan Žekar so prejeli tudi povabilo na SAO, Sanktpeterburško astronomsko olimpijado, ter povabilo na izbirno tekmovanje za IOAA, mednarodno olimpijado iz astronomije in astrofizike v Bogoti, Kolombija.

V soboto, 18. januarja, je bilo državno tekmovanje v računalniškem razmišljanju Bober. Tekmovanje je potekalo v prostorih Fakultete za računalništvo in informatiko v Ljubljani, udeležbo si je na osnovi šolskih tekmovanj, kjer se število tekmovalcev že bliža 30 tisoč, priborilo le približno 300 najboljših iz cele Slovenije. Že udeležba na tekmovanju je velik uspeh, kljub temu so dijaki I. gimnazije osvojili tri zlata priznanja, srebrno priznanje in prvo, drugo ter tretjo mesto.

Zlata priznanja so osvojili Tia Rozoničnik (3. mesto v kategoriji 1. letnika), David Jagodič, Lovro Drofenik (1. mesto v kategoriji 3. letnika). Srebrno priznanje je osvojil Luka Horjak (2. mesto v kategoriji 4. letnika). Tekmovala sta tudi Stian Korošec in Matija Kocbek.

Del ekipe kajuhovcev na tekmovanju Bober



Del ekipe na astronomskem tekmovanju