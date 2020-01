Kako bo največja naložba v celjski bolnišnici vplivala na bolnike?

Prihodnji teden, 18. januarja, bodo izvajalci del začeli pripravljati gradbišče in vse za gradnjo novih bolnišničnih prostorov, ki jih celjska bolnišnica čaka že 20 let, v zadnjih dveh letih pa so stekla vsa dokumentacijska pripravljalna dela. Vrednost celotnega projekta je kar 117 milijonov evrov, samo delne etape 1, ki se bo začela prihodnji teden, pa skoraj 24 milijonov evrov. Gre za največjo naložbo v zgodovini celjske bolnišnice.

Do leta 2022 naj bi tako nad urgentnim centrom zgradili še štiri nadstropja in helioport, v neposredni bližini še en prizidek s petimi nadstropji, sedanji infekcijski oddelek pa bodo z urgentnim centrom povezali s podzemnim hodnikom.

Zaradi gradnje bo v tem času moten prehod po bolnišničnem kompleksu.

Kot pojasnjuje strokovni direktor Splošne bolnišnice Celje Franc Vindišar, bodo zaprli vhod številka 7, to je vhod v bolnišnico izza urgentnega centra, skozi katerega je bilo zdaj možno dostopati v Urološki oddelek. »Ta vhod zapiramo za vedno. Kar pomeni, da bomo za bolnike in obiskovalce ustrezno označili vse poti znotraj bolnišnice za prehode v posamezne oddelke in ambulante.«

Zaprli bodo tudi vhod 9 A, ki je vhod v neonatalni oddelek porodnišnice.

Glavni vhod ostaja vhod 1, to je vhod iz smeri Zdravstvenega doma Celje.

Vhod 8, skozi katerega je možen dostop v očesni oddelek, sicer ostaja odprt, vendar bo dostop omejen zaradi gradbišča, ki bo v neposredni bližini. Hkrati pa bodo za to stavbo, s strani zdravstvene šole, odprli nov vhod, skozi katerega bo možen dostop tudi do dnevne bolnišnice.

Ker bodo za potrebe gradnje del parkirišča morali nameniti za gradbene zabojnike, bo tam tudi manj parkirnih mest za invalide. Zato se poslovna direktorica celjske bolnišnice Margareta Guček Zakošek tudi opravičuje: »V tej fazi žal ne gre drugače. Zato je morda na mestu opozorilo za vse invalide, da je bolje, da jih v bolnišnico pripeljejo, kot pa, da pridejo s svojimi vozili, saj bo število teh parkirnih mest omejeno.«

Izvajalci del so konzorcij podjetij Kolektor Koling, Medicoengineering in Pomgrad.

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: SŠol, SHERPA