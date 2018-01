Kako bomo današnjo stavko občutili na Celjskem?

Danes je stavka javnega sektorja. Pogajanja sindiaktov z vlado niso prinesla rezultatov. V koordinaciji stavkovnih odborov sindikatov vladi najglasneje očitajo porušena razmerja, ki jih je povzročil dvig zdravniških plač. Med drugim zahtevajo tudi odpravo vseh varčevalnih ukrepov.



V Splošni bolnišnici Celje danes stavkajo člani Sindikata v zdravstvu Slovenije – PERGAM, ki vključuje zaposlene različnih poklicnih skupin. V bolnišnici bo kljub temu delo potekalo nemoteno na vseh urgentnih deloviščih, prav tako bodo nemoteno obravnavali vse bolnike, starejše od 65 let in mlajše od 18 let, vse onkološke bolnike, tiste z infekcijskimi obolenji ter nosečnice. Zaradi prekinitve dela med 12. in 13. uro za nenujne laboratorijske storitve bo prišlo do zamika pri izdajanju izvidov za opravljene analize. Na področju specialistične ambulantne obravnave je odpovedanih nekaj nenujnih radioloških storitev. Vse, ki danes ne bodo obravnavani, so iz bolnišnice z odpovedjo termina seznanili. Odpovedane preiskave bodo opravili jutri popoldne. Opravljali bodo predvsem operativni program, ki ne vključuje izvajanja radioloških preiskav s strani radioloških inženirjev. Pacienti, jih niso obvestili drugače, bodo danes lahko zdravstveno storitev v bolnišnici nemoteno opravili.

V javnih lekarnah bodo stavkali med 10. in 13. uro. V tem času bodo lekarne delovale kot v času dežurstva. Na centrih za socialno delo ne bodo sprejemali vlog, obravnavali bodo le najnujnejše primere.

V nekaterih vrtcih bo delo okrnjeno, varstvo bodo zagotovili povsod. Okrnjeno bo tudi delo v upravnih enotah in drugih državnih organih. Stavkali bodo tudi veterinarji, zaradi česar bodo obstale klavnice.

V nadaljevanju so napovedane še stavke policistov za 12. februar, sindikati zdravstvene nege, zdravstva in socialnega varstva bodo stavkali dan kasneje. 14. februarja pa naj bi stavkali v sindikatu vzgoje, izgobraževanja, znonosti in kulture sviz, kjer so stavko tudi prvi napovedali.

STO

Foto: IŠ