Kako je z vračilom vplačil za potovanja?

Mnogi so si že pred časom rezervirali počitnice ali potovanje, a so jih sedanje razmere prisilile k odpovedi. Pri tem se turistične agencije različno odzivajo na zahteve za vračilo vplačil. Kot pravijo na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS), mnoge turistične agencije vztrajajo, da so potrošniki upravičeni le do dobropisa oz. vrednostnice, ki jo bodo lahko uporabili za potovanje v kasnejšem obdobju.

»Tržni inšpektorat, kamor se ljudje obračajo zaradi zavrnitve zahteve za vrnitev vplačil, odgovarja, da njihove prijave ne morejo obravnavati, dokler na ravni države oziroma Evropske unije ne bodo sprejeta stališča oziroma rešitve tega vprašanja,« povzemajo težave ljudi na ZPS. Zveza poudarja, da je treba tudi v času izrednih razmer spoštovati zakonodajo. Zakon o varstvu potrošnikov jasno določa pravice potrošnikov v primeru odpovedi zaradi izrednih razmer, in sicer nalaga organizatorju potovanja, da potrošniku vrne vsa plačila v roku 14 dni po odpovedi, brez kakršnih koli odbitkov.

»Nedvomno je obveznost vračila vplačil za turistične agencije zelo težka, vendar pa to ne more biti razlog za kršitev zakonodaje,« izpostavlja Breda Kutin, predsednica ZPS, in dodaja, da je zveza ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je pristojno za varstvo potrošnikov, že 17. marca predlagala, da bi država dala posebno jamstvo za izdane dobropise ali vrednostnice. »Na ta način bi se potrošniki lažje odločali za sprejem dobropisa ali za odlog vrnitve vplačil na kasnejši čas, kar bi bistveno olajšalo položaj turističnih agencij,« meni Kutinova, ki pričakuje, da se bo ministrstvo hitro odzvalo in tako preprečilo spore in olajšalo položaj agencij in potrošnikov.

TC, foto: Pixabay