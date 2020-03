Kako je z nakupi za upokojence in z izplačilom pokojnine?

Od danes velja tudi vladni odlok, da lahko v trgovinah med 8. in 10. uro nakupujejo le invalidi, starejši in nosečnice. S tem želi vlada dodatno zaščititi ranljive skupine prebivalstva.

Jutri bodo upokojenci prejeli marčevske pokojnine in tudi pri izplačilu teh je nujna previdnost. Pošta Slovenije svetujte, naj starejši ne hodijo na pošto že prvi dan izplačil, če je to le mogoče. Upoštevajo naj pravila posamičnega vstopanja. Preverijo naj delovni čas poslovalnic, ki je v času epidemije večinoma med 9. in 15. uro, na nekaterih poštah med 9. in 11. uro. Ob sobotah so vse pošte zaprte.

Pošta je prilagodila izplačila pokojninskih nakaznic, ki jih pismonoše izplačujejo prejemnikom v dostavi na domovih prejemnikov. Izplačila pokojnin s pokojninskimi nakaznicami bodo v največji meri uredili na ustaljen način s prilagoditvami zaradi varnostnih ukrepov. Izplačilo bo potekalo brez stika na primernem mestu na naslovu prejemnika, o čemer bodo ta prejel ustne napotke pismonoše. Prav tako je pošta prilagodila postopke tudi za tiste, ki so priklenjeni na posteljo ali so drugače gibalno ovirani. Izplačilo pokojnin tem upokojencem bo samo za marec prilagojeno tako, da bo pismonoša osebi, ki prejemnika neguje oziroma živi z njim v gospodinjstvu, pustil enkratno pooblastilo za dvig pokojninske nakaznice na pošti. Ta oseba se bo lahko z izpolnjenim in podpisanim enkratnim pooblastilom prejemnika pokojnine oglasila na določeni pošti, kjer ji bo uslužbenec izplačal pokojnino.

TC, foto: SHERPA