Kako ločiti pomembne in nujne delovne naloge?

Veliko ljudi svoj dragocen čas porabi za reševanje situacij in kriz, mnogokrat se ukvarjajo s tujimi težavami, kar jim na koncu dneva pobere vso energijo in se ne morejo posvetiti zadevam, ki so jim osebno resnično pomembne. Naše odločitve so tiste, ki ločijo produktivne osebe od drugih, neproduktivnih.

Dwight D. Eisenhower je bil 34. predsednik Združenih držav Amerike, predsedoval je med letoma 1953 in 1961. Pred to nalogo je služil kot general v vojski in poveljnik v drugi svetovni vojni. Kasneje je postal del Natove zveze. Vsakodnevno je sprejemal težke odločitve o tem, na katere naloge se je treba osredotočiti, zato je po svetu postala znana njegova taktika – Eisenhowerjeva metoda – ki razvršča nujne od pomembnih stvari.

Po njegovi teoriji se težave delijo na dve vrsti: nujne in pomembne.

Omenjena metoda je uporabna pri upravljanju s časom, ki vodi do tega, da so naloge opravljene na produktiven način. Govorimo o radikalnem ali ekstremnem razvrščanju, ta enostaven model pa nas usmeri v dolgoročno strateško načrtovanje in učinkovitost. Veliko situacij, ki nam jemljejo energijo in kradejo čas, lahko zlahka odstranimo, če se držimo njegovih principov. Gre za enostavno sprejemanje odločitev. Namenjeno je temu, da se iskreno vprašamo, ali je akcija v določeni situaciji res pomembna.

Kako uporabljati Eisenhowerjevo metodo?

S to metodo lahko le pridobite, če se prisilite in prepričate, da svoje dnevne naloge temeljito razvrstite. Razdelite jih na štiri kategorije.

1. Naloge so nujne in pomembne.

2. Naloge so pomembne, ne pa nujne.

3. Naloge so nujne, ne pa pomembne.

4. Naloge niso pomembne niti nujne.

Nujne in pomembne naloge morajo biti dokončane takoj – lotimo se jih nemudoma in osebno. Primer: težave, naloge s časovnimi roki, ki nam dihajo za ovratnik, nesreče. Pomembne in nenujne naloge so naši pomembni cilji, a ni treba, da se jih lotimo takoj. Primer: odnosi, načrtovanje. Tretja kategorija nalog, nujnih in nepomembnih, je tista, s katero se največkrat ukvarjajo žalostni ljudje – to so srečanja, dejavnosti, prekinitve, kot so telefonski klici ali razna sporočila. Strokovnjaki svetujejo, da se z njimi ukvarjajmo le kratek čas. Zadnja skupina nepomembnih in nenujnih nalog je tista, s katero bi se morali spopadati najmanj časa, saj vanje spadajo motilci, kot so gledanje televizije in druge zanimive, prijetne situacije.

Cilj zgoraj opisane metode je presojanje svojih odločitev in osredotočanje na tisto, kar je zares pomembno – biti moramo odzivni in znati se moramo odzvati v vseh situacijah.

Nujne naloge od nas zahtevajo takojšen odziv in pozornost. To so tiste, ki kličejo: »Zdaj!« Od nas zahtevajo odzivnost, osredotočenost, zagnanost, hitenje. Pomembne naloge od nas zahtevajo dolgoročno predanost, vanje so vpleteni tudi naše vrednote in cilj. Od nas se v teh primerih pričakuje, da se bomo nanje mirneje in bolj racionalno odzvali.

Ključni poudarki metode

Če si zares želite izboljšati svojo sposobnost upravljanja s časom in posledično produktivnost, naloge, ki spadajo v prvo kategorijo, opravite takoj zjutraj – prvih devetdeset minut delavnika posvetite njim. Večji odstotek svojega dneva namenite nalogam iz prvih dveh kategorij, a pazite, da se ne odzovete le na tiste, ki zahtevajo vašo pozornost, temveč na tiste, ki zares morajo biti dokončane v roku. Svoje delo načrtujte in na ta način se bo vaša učinkovitost zelo izboljšala.

Verjamemo, da bo veliko nalog iz tretje kategorije, ki bodo zbudile vašo pozornost, a ni nujno, da jih opravite sami – zaposlite tudi prijatelje, sodelavce in znance ter jim jih nekaj predajte. Ključno je, da si ne dovolite, da drugi oblikujejo vaš seznam prednostnih nalog, še posebej ne tisti, ki vas zasipavajo z opravki iz četrte kategorije. Zavedajte se, da je večina teh nalog le izguba časa. Če vam bo uspelo osredotočanje nanje zmanjšati na 5 odstotkov časa v celem dnevu, boste naredili ogromno.

Zapomnite si: ni bistvo v zbiranju nalog, temveč v njihovem dokončanju.

ANJA DAMJANOVIĆ

za MojeDelo.com