Kako naprej po koncu premogovništva v dolini?

Slovenija se je podobno kot ostale države Evropske unije odločila, da električne energije v prihodnjih letih ne bo več pridobivala iz premoga. Tovrstno energetsko in okoljsko prestrukturiranje prinašata vprašanja za Šaleško dolino, kjer so številna delovna mesta vezana prav na premogovništvo. O tem so med drugim govorili na uvodnem srečanju platforme za premogovne regije in prehod v nizko ogljično družbo, ki je bilo danes v Šoštanju.

Predstavniki države, energetskih podjetij, sindikatov, občin Velenje in Šoštanj ter nevladnih organizacij so danes predstavili svoja pričakovanja ob prehodu v nizko ogljično družbo. Naslednja srečanja bodo namenjena usklajevanju njihovih različnih mnenj.

Po besedah državnega sekretrja za energetiko na Ministrstvu za infrastrukturo Bojana Kumra, se nove priložnosti že rojevajo v Sloveniji in Evropi, Šaleška dolina pa se mora odločiti, katere od njih bo prenesla v svoje okolje. “Možnosti so emobilnost, digitalizacija in pametne tehnologije. Danes smo slišali idejo, da bi bil vodik energent prihodnosti. Imamo prve prijave za projekte, ki se ukvarjajo z vodikovimi tehnologijami in prve spodbude. Govorili smo še o zelenem gospodarstvu, ustvarjanju zelenih delovnih mest, o zagonskih podjetjih in podobno.” Dodal je, da lahko prijavitelji računajo na kohezijska sredstva, saj obstajajo posebni skladi tako za šolstvo, socialo, prestrukturiranje zaposlenih, gospodarstva, kot lokalnih skupnosti.

Župan Občine Šoštanj Darko Menih je sodelujoče danes opozoril na to, kako energetika vpliva na uničevanje okolja. Tudi to nekoliko zavira morebitno gradnjo industrijske cone in razvoja novih delovnih mest, ki bi bila v občini dobrodošla po zaprtju energetskih gigantov. “Bojim se, da bo prestukturiranje premogovnih regij šlo prepočasi. A vendarle, začelo se je in že to je za našo lokalno skupnost veliko.” Ker so v občini doslej že spremljali propad velikih industrijskih podjetij, si želijo tokrat prestrukturiranje obrniti sebi v prid, je še dodal.

TS

Foto: Aleksander Kavčnik