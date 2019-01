Kako ohraniti zagon za iskanje nove službe v novem letu?

Za mnoge je januar mesec za doseganje osebnih ciljev. Nekateri se ponovno vpišejo v fitnes, drugi navežejo stik s starimi znanci, tretji si zadajo, da bodo našli sanjsko službo. Ker je iskanje zaposlitve stresen proces, marsikomu pade motivacija, zato si preberite nekaj nasvetov, kako zdržati pritisk.

Postavite si določene cilje

Ko si rečete, da si boste poiskali novo zaposlitev, je to nekako tako, kot če poveste, da bi radi šli na počitnice. V redu, super! Kam? Kdaj? Kako? Kaj bi radi počeli, ko boste šli tja? Iskanje službe in postavljanje točno določenih ciljev se od načrtovanja potovanja niti ne razlikujeta tako zelo, kajne? Potrebujete smernice. Bodite pozorni, da si boste postavili specifične cilje, da jih boste lahko dosegli.

Postopoma dosegajte cilje

Lažje je nadaljevati, če dosegate in občutite majhne zmage, saj ste na ta način bolj osredotočeni na nadaljevanje. Iskanje službe spremenite v dosegljive manjše naloge. Zadajte si cilj, da se boste v enem tednu prijavili na pet prostih razpisov, poslali deset e-sporočil za mreženje in raziskali dve novi podjetji. Te majhne zaobljube bodo spodbujale nadaljevanje, ko boste opazili, da so za vami male zmage.

Naj bodo vaši rezultati lahko merljivi

Ne želite se znajti v situaciji, ko več ne veste, kam ste že pošiljali prošnje in za katero delovno mesto. Namesto tega si pripravite tabelo, v katero boste vnašali vse novosti in posodobitve, vključno z nazivom podjetja, delovnim mestom, zahtevami v razpisu, morebitnim odgovorom podjetja … Sledite vsaki spremembi, saj vam bo tako lažje primerjati in spremljati vsak korak in uspeh.

Poleg tega si pripravite tabelo s podjetji, kjer si želite biti zaposleni. Vanjo zapisujte ugotovitve med raziskovanjem, morebitne razpise … Na ta način boste ostali organizirani in na tekočem glede celotnega dogajanja.

Najdite si podporno skupino

Več glav več ve. In timski duh lahko prinese boljše rezultate, kot če igrate individualno. Ustvarite skupino na socialnih omrežjih, v katero boste vključili ljudi, ki iščejo zaposlitev. Izmenjujte si nasvete, delite prosta delovna mesta, dobite se vsaj dvakrat mesečno, da si pomagate še v živo in si zaupate napredek … Prednost te skupine je tudi, da vam bo v določenem trenutku razpis predlagal prijatelj, ki ga določeno delovno mesto ne bo zanimalo in vas bo opozoril nanj.

Pogosto se pohvalite

Kakorkoli se že smešno sliši, se ne pozabite pohvaliti in si čestitati za majhne zmage, ki jih boste dosegli. Za vsak uspeh si lahko nekaj kupite – čokolado, čevlje, večerjo. Če se ne trudite, nagrade ni. Vas to dovolj motivira?

Anja Damjanović

za MojeDelo.com

Če iščete novo zaposlitev, ne spreglejte prostih delovnih mest na portalu MojeDelo.com.