Kako pa konjiški bazen?

Skupina za obnovo bazena Slovenske Konjice se je poleti dvakrat sestala in na naslednji seji občinskega sveta bo predstavila svoje ugotovitve. Prioriteta Skupine za prenovo bazena Slovenske Konjice sta celovita prenova bazena in čimprejšnja zagotovitev ponovnega obratovanja. Opozicija ji očita, da je njeno delovanje netransparentno.

Skupina za obnovo bazena se je na prvem sestanku julija odločila za strokovni pregled dejanskega stanja. Naročilo je oddala na Gradbeni institut ZRMK. Poročilo je po besedah konjiškega župana Mirana Gorinška že v zaključni fazi in predvideva, da ga bodo na novem sestanku skupine ta teden že videli.

Predlog celovite rekonstrukcije bazena bo predstavljen svetnikom na septembrski seji občinskega sveta in zatem tudi občanom. Takrat bodo lahko tudi opredelili stroške prenove. Občanke in občani lahko svoje pobude še vedno posredujejo predstavnikom delovne skupine. A občinski svetnik Jernej Štromajer meni, da skupina ne deluje transparentno in da nekaj skriva.

Dokument oziroma podatki iz dokumenta so še v postopku izdelave, obenem pa so še predmet posvetovanja Delovne skupine za prenovo bazena, zato bodo javnosti posredovani po potrditvi delovne skupine, odgovarja župan Gorinšek. V skupini za prenovo bazena, v kateri po mnenju Štromajerja sodelujejo samo županovi izbranci, so Franc Dover, direktor konjiškega komunalnega podjetja, ki upravlja z bazenom, Branko Ravnak iz Plavalnega kluba, predsednik krajevne skupnosti Dobrava – Gabrovlje Marjan Cugmas, predsednik krajevne skupnosti Slovenske Konjice Darko Ratajc, direktor občinskega zavoda za šport Matej Šretl, direktorica Mladinskega centra Dravinjske doline Neža Brečko Pavlič, Zvezdana Stankovič iz AZ inženiring-a ter Urška Udovičič in Breda Obrez Preskar iz konjiške občinske uprave.

BGO

Foto: arhiv Občine Slovenske Konjice