Kako pripravite šefa, da vam plača izobraževanje?

Si želite uspeti in ustvariti kariero, vendar nimate zadostne izobrazbe? Prepričajte svojega delodajalca, da vam v celoti ali delno plača stroške dodatnega izobraževanja. Na poti do uspeha boste morali pri nadrejenem odstraniti dve oviri: spremeniti njegovo mnenje o vaših sposobnostih in mu predstaviti pozitivne rezultate investicije v vaše izobraževanje.

Vašo kariero poleg dela, ki ga opravljate, sestavlja še potreba po nenehnem izobraževanju. S tem se zagotovo strinjate, težavo predstavlja le visoka cena znanja. Kdo jo bo plačal? Predlagamo vam tri korake za uspeh pri prepričevanju šefa, da bi bilo vaše podjetje plačnik vašega izobraževanja.

Korak 1: Razmislite!

Ste zadovoljni z vizijo in s perspektivo podjetja? Ali se v tem podjetju vidite tudi čez pet let? Ste zadovoljni s svojim delom?

Kakšen vtis ste naredili v svojem oddelku? Ali boste lahko po dodatni izobrazbi sodelavce v oddelku prepričali, da so se povečale tudi vaše sposobnosti?

Kaj lahko svojemu podjetju ponudite zdaj in kaj mu boste lahko nudili po dodatni izobrazbi? Postavite specifične in konkretne cilje.

Kakšne sposobnosti ali znanja bo prinesla nova izobrazba? Za kakšno delovno mesto boste po dodatni izobrazbi usposobljeni?

Kakšne koristi bo imelo podjetje?

Korak 2: Samoocena

Bodite realni. Najprej premislite, ali v očeh nadrejenega zaslužite investicijo v izobraževanje in katero izobraževanje vam lahko pomaga pri boljšem opravljanju vašega dela.

Ocenite svojo kariero v podjetju. Bi jo lahko imenovali kot uspešno? Kje je ozko grlo do napredovanja ali boljšega opravljanja vašega dela?

Razmislite o svojih osebnostnih lasnostih. Ste uspešni v komunikaciji s svojimi sodelavci? Kje potrebujete izboljšave? So vaše osebnostne lastnosti argument ali protiargument pri vašem cilju, da vas podjetje pošlje na želeno izobraževanje?

Korak 3: Govorite s svojim nadrejenim

Če bi bili šef vi, kakšni bi bili vaši pomisleki?

1. Zakaj naj bi za vaše izobraževanje plačalo podjetje?

2. Kakšno korist bo ta dodatna izobrazba prinesla podjetju?

3. Kako dolgo boste ostali v podjetju, če vam plača izobraževanje?

Čas sestanka načrtujte takrat, ko so posli relativno mirni in brez kriznih okoliščin. Na sestanek pridite pripravljeni, s seboj prinesite vso dokumentacijo: program izobraževanja izbrane fakultete, pisni načrt, kako boste usklajevali službo in študij, in razloge, zakaj naj bi vaš nadrejeni podprl vaše izobraževanje.

Bodite pozorni na šefovo neverbalno komunikacijo. Glejte ga v oči in ne bodite preveč resni. Devetdeset odstotkov komunikacije pripada govorici telesa. Če vas nadrejeni pozorno gleda v oči, ste na pravi poti. Vprašanja dobro poslušajte in dobro razmislite, preden odgovorite. Če nadrejeni vašo prošnjo zavrne, ga prosite, da vam utemelji svojo odločitev, da se boste naslednjič bolje odrezali.

Ne glede na to, ali je vaši prošnji ugodeno ali ne, ste dokazali svojemu šefu ali šefici, da ste odločeni izboljšati svoje znanje … napredovati … in še bolj vplivati na poslovanje podjetja.

Ekipa mojedelo.com