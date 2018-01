Kako se iskanje službe v januarju razlikuje od preostanka leta

Januar je mesec, ko največ ljudi išče novo zaposlitev. Spet ste padli v delovno rutino in tokrat je želja po menjavi službe še večja. Kako premagati konkurenco in kako se po prazničnem decembru vrniti v resničnost?

Spet vam nalagajo nove delovne naloge, ki ste jih že naveličani, poleg tega nimate časa za normalno mirno kosilo, ker je dela toliko, ne razumete se s sodelavci, ki so tako zelo drugačni od vas, plača se je zaradi slabega minulega leta znižala … Ta neprijeten občutek v želodcu je preveč naporen, da bi se vam zdelo mogoče z njim preživeti še nekaj dni, zato si čim prej želite najti novo službo in uiti negativnim prigodam, ki ste jim priča na delovnem mestu.

Čas je, da začnete iskati. Ne čakajte več na nove razloge, ki vam bodo kvarili vzdušje, temveč poiščite zaposlitev, ki vas bo navdala z optimizmom, energijo, novimi izzivi.

Pravi čas je zdaj

Veliko ljudi si kot novoletno zaobljubo postavi novo zaposlitev, zato ni nič čudnega, da so zaposlitveni portali najbolj obiskani ravno v prvem mesecu. Novo službo povezujejo z novim letom in novimi začetki. Naj vas ta podatek ne ustraši – ne bojte se konkurence, temveč si raje preberite, kako izboljšati svojo strategijo, da bi se spopadli z ostalimi kandidati.

Svoj življenjepis pripravite prej

Ponavadi bi se na oglas za novo delovno mesto prijavili v dnevu ali dveh, a v januarju uberite drugačno taktiko – postavite si cilj, da boste na razpis odgovorili v dveh ali treh urah. Da bi se izognili stresu in napakam, ki nastanejo zaradi hitenja, poskrbite, da boste imeli življenjepis že pripravljen in neprestano na dosegu. Ne pozabite ga posodabljati in zapisovati vanj zadnjih podatkov o sebi in svoji zaposlitvi.

Imejte nadzor nad dokumenti, ki jih pošiljate delodajalcem. Ko zavlačujete s prijavo, tvegate, da bo v tem času kadrovska služba že našla primernega kandidata in nove pošte, povezane z razpisom, sploh ne bo več pregledovala. Vsekakor je januarja takšno tveganje še večje, saj je iskalcev zaposlitve v tem mesecu vedno več.

Zavedajte se, da kadrovik aktivno išče novega človeka za zapolnitev prostega delovnega mesta, zato ne čaka do zadnjega datuma, da začne pregledovati prijave.

Bodite odzivni in vedno pripravljeni

Nadzor imate lahko tudi nad stopnjo stresa, ki ga občutite zaradi iskanja službe. Se bojite, da boste zamudili potencialno prosto delovno mesto? Poskrbite, da se boste prijavili na vsakodnevna obvestila, ki vas bodo spominjala na nove razpise, ki jih lahko preberete že zgodaj zjutraj na telefonu na poti v službo.

Bodite odzivni. V tem času je ta lastnost izredno pomembna.

ANJA DAMJANOVIĆ

za MojeDelo.com