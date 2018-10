Kako se po razgovoru poslovite

Čestitamo! Povabili so vas na razgovor za službo in izkazali ste se kot še nikoli. A počakajte! Najverjetneje ste nekaj pozabili … Ne odidite, ne da bi napravili spodnje zmagoslavne poteze.

Vadili ste že trden stisk roke, kratko udarno predstavitev, skrbno ste načrtovali obleke, ki jih boste na razgovoru nosili … Kaj še preostane? Zapomnite si – včasih ni le prvi vtis najpomembnejši, ampak je zadnji prav tako usoden. Sledite spodnjim nasvetom in poskrbite, da se boste od sogovornikov na razgovoru poslovili v zmagovitem slogu.

Postavite vprašanja o službi in podjetju

Na razgovoru vam sogovorniki velikokrat dajo priložnost, da jih vprašate tisto, kar vas zanima, zato je tu priložnost za vas, da zasijete. Doma si vprašanja pripravite, saj se zna zgoditi, da se boste zaradi treme zmedli in pozabili, kaj je tisto, kar vas zanima. Zanimiva vprašanja: Zakaj je odprt razpis za to delovno mesto? Kaj pričakujete, da bom dosegel v prvih devetdesetih dneh? Ali ponujate dodatna izobraževanja in usposabljanja? Kaj vam je najbolj všeč pri delu v tem podjetju? Kako izvajajo ocenjevanja zaposlenih?

Pokažite zanimanje za delovno mesto

Preden se zaženete skozi vrata, si vzemite minuto, da poudarite, kako močno si želite razpisan položaj. Pokažite vdanost in predanost, ki sta med ključnimi lastnostmi za dosego cilja. Ne pozabite omeniti, da imate občutek, da bi se dobro ujeli s sodelavci v podjetju, saj to delodajalci izredno cenijo. Po ameriških raziskavah sodeč, je kar 64 odstotkov kadrovikov priznalo, da so pri sestavljanju sestavljanke z značaji zaposlenih že zgrešili pri izbiri. Izrazite veselje, da komaj čakate, da postanete del podjetja.

Povzemite, zakaj ste prav vi primerni za razpisano delovno mesto

Da bi lahko zaključili v zmagovalnem tonu, ne pozabite povzeti svojih dobrih lastnosti. Navsezadnje niste edina oseba, ki se poteguje za to delovno mesto, zato je potrebno biti bolj tekmovalen in se znati prodati. Katere so vaše ključne spretnosti in izkušnje, ki bi jih radi izpostavili? Ne pozabite, da se morajo navezovati na razpisano delovno mesto in na odgovornosti, ki jih od vas zahteva.

Povprašajte o naslednjih korakih

To se verjetno zdi kot samoumevno vprašanje, a veliko kandidatov nanj pozabi. Iz prostora odidite s poznavanjem naslednjih korakov, vključno s časovnico. Dovolite, da vam pojasnijo, kako lahko stopite z njimi v stik z namenom preverjanja celotnega zaposlitvenega procesa.

Pošljite zahvalno sporočilo

Da bi izstopili iz množice, je pomembno, da sijete tudi po razgovoru. Po intervjuju si dovolite poslati elektronsko pošto, v katerem se zahvalite za priložnost, čas in prijeten pogovor. V njem še enkrat omenite, da si želite postati del ekipe in zakaj menite, da ste pravi kandidat.

Ekipa MojeDelo.com