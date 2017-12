Kako si lahko prepričan, da nekaj ne bo uspelo, če pa sploh nisi poskusil?!

Težko bi rekla, katera zgodba v tem letu se me je najbolj dotaknila. Brez težav pa bi naštela ljudi, ki so naredili največji vtis. Ni pomembno, kaj počnejo. Ampak ko samo spregovorijo o tistem svojem nečem, jim v očeh zagori posebna iskra. Imajo energijo, s katero te navdušijo, in moč da te popeljejo na valovih svoje vizije. Morda zvenijo kot super ljudje. A se vedno znova izkaže, da niso nič posebnega. Le svojo življenjsko strast so našli in sledili svojemu srcu, tudi ko je bilo treba tvegati. Matic Vizjak je eden takšnih. Verjetno bi slišali zanj tudi, če ne bi postal najbolj inovativen kmet tega leta.

Matic s čiliji raste že od otroštva. Oče in stric sta bila nad pikantno zelenjavo navdušena še v časih, ko se ji je še reklo feferoni. »Nikogar nisem poznal, ki bi jedel kaj podobnega. Sam pa sem kar naprej poslušal – jej česen, čebulo in feferone, da boš zdrav. Vse, kar peče, pobije bacile.« Bili so časi, ko se je s svojim posebnim kulinaričnim okusom počutil skoraj kot izobčenec. Z leti je ugotovil, da ni edini. Prve prijatelje, s katerimi je delil svoje omake, je našel v okolici domačega kraja. Lahko bi jih naštel na prste ene roke, a bili so tako goreči, da so kmalu ustanovili celo svoje društvo. »Zamislili smo si druženje po zgledu motoristov. Tudi to je neka posebna strast in ljudje se na moto zbor pripeljejo z vseh koncev države. Le zakaj se ne bi še na sejem čilijev?« Z besedo festival si Matic lep čas ni upal opletati. »Se še dobro spomnim, kako me je župan previdno vprašal, koliko ljudi pričakujem. In jaz sem še bolj previdno rekel, da približno petsto bi jih pa lahko prišlo …« Vse ostalo je zgodovina. Že prvo leto jih je prišlo tri tisoč. Čili festival je v svoji kratki zgodovini postal eden največjih in najbolj prepoznavnih tovrstnih dogodkov pri nas. Društvo ljubiteljev čilijev Slovenije, ki ga je ustanovil Matic s petimi prijatelji, pa šteje že približno tri tisoč članov.

Izziv je bolj prebavljiv kot težava

Ko govorimo o inovativnosti, je njena nujna sestavina drznost. Takšna, ki gre nesramežljivo v korak s pogumom. In takšna, ki se zaveda, da lahko gre tudi kaj narobe. »Pa kaj potem. Če si pionir, ne moreš vedeti, kako se bodo stvari obrnile. Ne moreš vedeti, ali bo izdelek ljudem všeč. Ampak če ti uspe in če si ti tisti, ki je premaknil mejo in naredil nekaj novega, je to nepopisno sladko.« Izgubo denarja, časa in energije je treba vzeti v zakup. A če zares verjameš v neko svojo vizijo, je tudi spodletel poskus samo učna lekcija in še ena stopnička do spoznanja, katera pot ni prava. Preden se je čilijevo vino v New Yorku okitilo z zlatom, je doživljalo en polom za drugim. »Bilo je po prvem čili festivalu, ko sva z očetom pred kletjo pila vsak svoj špricer in podoživljala krasen dan. Nisva se mogla načuditi, kam vse so ljudje že namešali čili. Ne spomnim se, kdo je prvi rekel, ampak tisti večer sva ugotovila, da ga v vino ni dal še nihče.« In tako se je rodilo čili vino. Vsaj zamisel. Da so našli pravo kombinacijo vina in čilija, ki je zanimiva za ljubitelje pikantnosti, a se hkrati še vedno spoštljivo prikloni pred avtoriteto vina, je trajalo kar nekaj časa. Ko so na festivalu Vino in čokolada v Podčetrtku čili vino prvič predstavili javnosti, ga je ta dobesedno razgrabila. Dve zlati in ena srebrna medalja iz Združenih držav Amerike pa so odprle povsem nove razsežnosti te izvirne vinske zgodbe.

Biti kmet v »nič se ne splača« deželi

O tem, kako v neprimerno slabšem položaju so slovenski kmetje v primerjavi z evropsko in s svetovno konkurenco, smo slišali že veliko. Ker med drugim nimamo dovolj velikih površin. Matic ob tem samo zavije z očmi. »Pri nas imamo približno dva hektarja zemlje, kar pomeni, da niti kmetija nismo. Mi smo mikrokmetija (http://kmetija-vizjak.si), a vseeno ustvarimo dve plači. In res ne vem, kaj bi počel z dvajsetimi hektarji. Po moje bi se izgubil na njih,« se zasmeje Matic. Časi, ko je bila količina pomembnejša od kakovosti, so na srečo minili. »Danes ljudje želijo ekološko neoporečno hrano v lepi embalaži, da jo lahko tudi podarijo. Saj bi lahko za nekaj deset evrov prodajal čilije v vrečah, ampak zakaj bi, ko pa jih lahko predelam v omake in njihovo dodano vrednost nekajkrat povečam.« Večer pred našim obiskom je v njegovi delavnici nastalo približno tisoč stekleničk povsem nove čokoladne čilijeve omake. »Poskusna serija se je dobro obnesla,« odgovori na nezastavljeno vprašanje, zakaj za božjo voljo bi kdo s čilijem kvaril čokolado. »Ljudje, ki so nori na čili, ga jedo z vsem, vedno in povsod. Včeraj smo imeli palačinke s tole novo omako,« pove in skoraj bi lahko prisegla, da se je ob spominu obliznil. Čeprav je čili rose nežno in sladko vino tudi za najbolj občutljive dame, si pekočih palačink s čokolado res nisem znala predstavljati. Zdaj si lahko s čilijem predstavljam še marsikaj.

Celoten članek lahko preberete v Novem tedniku 28. decembra 2017.

Saška T. Ocvirk

Foto: GrupA