Kako sta si podobni Zemlja in breskev?

Po zelo uspešni občasni razstavi Herman Lisjak Vodi po vodi, prav zdaj v Muzeju novejše zgodovine Celje odpirajo novo razstavo Zemlja pleše. Le-ta se posveča planetu, na katerem živimo.

Z novo razstavo Zemlja pleše v Muzeju novejše zgodovine nadaljujejo ciklus občasnih razstav, namenjenih spoznavanju našega okolja ter pomenu njegovega varovanja in trajnostnega razvoja. Razstava je zasnova na kurikulumu za 1. in 2. razred osnovne šole in predstavlja Zemljo in vse njene značilnosti, pravi avtorica idejne zasnove Bronica Gologranc Zakonjšek.

Vsebinsko je razstava razdeljena na tri dele oziroma prostore. Razstava je zasnovana interaktivno in z vrsto didaktičnih točk, zvokov, filmov in iger. Ob razstavi bodo številni dogodki.

Po besedah direktorja muzeja Tončka Kregarja je navdušenje vrtcev in šol nad razstavo veliko, že zdaj je otroški muzej do konca junija zapolnjen prav vsak dan. Sestavni del razstave je tudi tokrat didaktični katalog, v prenovljeni muzejski trgovini so na voljo novi prodajni izdelki, povezani z razstavo. In če želite vedeti, kako sta si podobni breskev in zemlja, potem stopite v edini otroški muzej v Sloveniji ter spoznajte naš planet v vseh svojih značilnostih.

BGO