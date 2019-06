Kako varni so naši otroci v šolah?

»Zadnja tri leta, še posebej zadnje mesece, smo nenehno v skrbeh, kaj se v šoli dogaja z našimi otroki, ali se dobro počutijo ali jih je strah in ali so žrtve verbalnega nasilja in ustrahovanj. Glede na to, da se je vse našteto dogajalo že tolikokrat in se nič ne spremeni na bolje, nas upravičeno skrbi, kaj bo še sledilo.« To je del zapisa v izjavi zaskrbljenih staršev učencev 7.b-razreda OŠ Ljubečna. Spodbudili so jo nedavni dogodki, ki so očitno izbili sodu dno in starše povezali v zahtevi, da mora vodstvo šole odločneje ukrepati in poskrbeti za varnost otrok in zaposlenih.

Otroci so doma pogosto potožili o nesprejemljivi komunikaciji in agresivnem vedenju enega od sošolcev. V dveh primerih je staršem prekipelo in so policiji prijavili medvrstniško nasilje. A starši in šola se ne soočajo le z otrokom, ki ima očitno hude težave, ampak tudi z njegovim nasilnim očetom. Ta je pred kratkim prišel v šolo »urejat razmere«, kar naj bi se zgodilo že tretjič, vsakič po katerem od incidentov med otroki ter njegovim sinom ali njegovo mlajšo hčerko. Nazadnje naj bi v času pouka kričal po hodnikih, grozil in žalil, tako da so se nekatere učiteljice skupaj z otroki prestrašene zaklenile v razred. Ravnatelj Martin Grosek ga je s pomočjo enega od učiteljev skušal umiriti in je obvestil policijo.

Kako varno je v šoli?

So otroci in zaposleni v času pouka dovolj varni? Bi moralo vodstvo poskrbeti, da do takšnih incidentov sploh ne bi moglo priti? Bi rešitev predstavljalo zaklepanje vhoda v šolo? Kakšna je praksa v drugih šolah in kaj mora storiti ravnatelj, ko pride do takšnih dogodkov? Vse to so vprašanja, ki se zastavljajo v tem primeru, ki je med učenci in zaposlenimi zbudil nelagodje in strah. Kot pravi Sonja Racman, predstavnica razreda v svetu staršev, šola učencem ni zagotovila mirnega okolja in varnosti ter normalnega poteka pouka. Ravnatelju starši očitajo, da ni dovolj resno vzel prvih opozoril in se lotil reševanja težav. »Čeprav smo starši incidente večkrat prijavljali policiji, sklicevali sestanke in pisali šoli in ravnatelju, se šola ni aktivno lotila reševanja težav,« je prepričana in v imenu staršev zahteva, naj vodstvo šole končno razreši težavo, sicer bodo straši ocenili, da šola ni več varna in primerna za izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa njihovih otrok, zato jih bodo prepisali drugam.

Že tretji vdor v šolo

Ravnatelj Martin Grosek pravi, da se v takšnih primerih na trenutke počuti nemočno, a da ne drži, da ni ničesar ukrenil. »To je zgodba, ki se ponavlja. Že tretjič je ta odrasla oseba vstopila v šolo na neustrezen način in smo jo tudi tokrat prijavili policiji.« V zadnjem primeru je ravnatelj najprej želel zagotoviti varnost otrok, zato je z enim od učiteljev skušal starša umiriti in preprečiti, da bi vstopil v katerega od razredov. »To je trajalo kar nekaj časa, komunikacija je bila nenormalna, s tem je bil moten pouk, preplašeni so bili učenci in učitelji. Ko sva uspela umiriti starša, sem ga peljal v sejno sobo, kjer se je nadaljeval pogovor. Obvestil sem policijo, prišli sta dve policistki, ki sta dogodek zabeležili.«

