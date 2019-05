Kakšen bi bil svet brez čebel?

Prazne police s sadjem in zelenjavo so danes pričakale kupce Hipermarketa Tuš in ob njih obvestila, da se je trgovina pridružila akciji slovenskih rotaract klubov in Čebelarske zveze Slovenije. Na današnji svetovni dan čebel so opozorili, kako pomembne so čebele za naše življenje in da premalo skrbimo za njihovo ohranitev.

Čebela nas spremlja vse življenje, je simbol pridnosti in varčnosti, občudujemo njeno gospodarnost in organiziranost. Čebele in ostali opraševalci imajo pomembno vlogo v naravi, brez tega ne bilo hrane, sadja in zelenjave, pa tudi bombažnih oblačil in vrste drugih izdelkov. Težko si predstavljamo, kakšne globalne pretrese bi to prineslo, so opozorili na današnji novinarski konferenci, ki so jo pripravili člani rotary podmladka ob pomoči slovenskih čebelarjev. Matej Vošner iz Slovenj Gradca, pobudnik akcije v Tušu, je sam čebelar in član rotaracta. Meni, da lahko vsak nekaj naredi za izboljšanje razmer.

V nadaljevanju bodo mladi pripravili še promocijski video, ki bo krožil po socialnih omrežjih in spodbudil sajenje medovitih dreves. Želijo, da bi občine vsaki družini ob rojstvu otroka podarile tako drevo. Ponekod so se akcije že lotili, tudi v Celju jih je že bilo nekaj, danes so na primer medovite rastline sadili otroci v Osnovni šoli Frana Roša. Brez pomoči imajo čebele namreč vse več težav s preživetjem tudi zaradi neobičajnih vremenskih razmer, pravi Gorazd Gradišnik iz Čebelarskega društva Henrika Peternela iz Celja. Letošnja sezona je po njegovih besedah katastrofalna, saj bi čebelarji že morali točiti med, namesto tega pa morajo pomagati čebelam, da bodo sploh preživele.

Akcija, kot je bila današnja ob svetovnem dnevu čebel, je dobrodošla za osveščanje. Vsak pa bo moral za izboljšanje razmer še marsikaj spremeniti v svojem ravnanju in odnosu do narave.

