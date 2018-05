Kakšna bo nova koča na Korošici?

Potem ko je oktobra lani zaradi neprevidnosti obiskovalcev zgorela priljubljena planinska postojanka na Korošici, je bilo kaj hitro jasno, da ostankov ne bo mogoče obnoviti, pač pa da bo treba postaviti novo kočo. Njen lastnik, Planinsko društvo Celje – Matica, te dni zato išče primerno idejno rešitev za novogradnjo.

Lani pred zimo so prostovoljci in člani Pašne skupnosti Podvežak očistili pogorišče. V teh dneh je na planini še sneg, kakor hitro bo skopnel, pa se bodo nadaljevale priprave na gradnjo. Do izgradnje koče bo društvo s pomočjo zabojnikov poskrbelo, da planinci ne bodo lačni in žejni, pravi predsednik Planinskega društva Celje – Matica Mirko Doberšek.

Sicer pa gradbeni odbor društva te dni izbira primerno idejno zasnovo za novo kočo, kjer gre za zdaj za dve zamisli: eno, ki je klasična, podobna prejšnji koči, in drugo bolj moderno. Izbrani projekt bodo morali potrditi člani društva na skupščini, saj gre za velik zalogaj, ki naj bi po zadnjih ocenah stal približno 800 tisoč evrov. V veliko pomoč naj bi bila Slovenska vojska, ki je obljubila prevoze, pravi Mirko Doberšek in dodaja:

Društvo je imelo kočo zavarovano, tako da je denar za novogradnjo dobilo tudi na ta račun, sredstva pa zbira na posebnem računu in doslej je s prostovoljnimi prispevki planincev in občanov zbralo 20 tisoč evrov. Glavno akcijo zbiranja denarja v regiji pa društvo šele načrtuje.

TC

Idejni zamisli za novo kočo