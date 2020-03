Kakšni so rezultati poslovanja celjske bolnišnice?

Splošna bolnišnica Celje je lansko leto, ki je bilo za bolnišnico drugo leto sanacije, sklenila z negativnim rezultatom poslovanja v višini 1,89 milijona evrov. Lani je bolnišnica opravila tudi za 3,5 milijona več programov kot leto prej. »Pri tem bolnišnica za približno 1,2 milijona evrov opravljenega preseženega programa ni prejela plačila,« pravijo v bolnišnici.

Kljub negativnemu predznaku pa v bolnišnici še dodajajo, da gre sanacija poslovanja bolnišnice v pravo smer: »Saj je poslovni rezultat boljši od tistega, ki je bil na začetku leta prvotno narejen na predpostavkah splošnega dogovora in nepokritih višjih stroškov dela.« Z rezultati poslovanja so se včeraj seznanili tudi člani Sveta zavoda SBC.

Prvotni finančni načrt bolnišnice Celje je za leto 2019 predvideval negativni poslovni rezultat v višini 2,7 mio Eur. »Kljub temu, da je interventni zakon uravnotežen rezultat poslovanja za bolnišnice v sanaciji predvidel v letu 2020, je Ministrstvo RS za zdravje zahtevalo pripravo finančnega načrta z uravnoteženim rezultatom. Ob pripravi in sprejetju le-tega smo opozorili, da so ta pričakovanja nerealna in v danih pogojih splošnega dogovora praktično neizvedljiva. Splošni dogovor v rasti cen storitev namreč ni upošteval določenih v pogajanjih s sindikati že dogovorjenih višjih stroškov dela, že takrat pa je bilo jasno, da se bodo zahteve sindikatov v zvezi s kolektivnimi pogodbami čez leto še stopnjevale,« še dodajajo v bolnišnici.

SŠol