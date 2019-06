Kam lahko odložite odslužene velike aparate?

Družba ZEOS skupaj z lokalnim partnerjem Pup Saubermacher ta mesec v Šaleški dolini organizira zbiranje večji starih aparatov. To so štedilniki, pralni in pomivalni stroji, zamrzovalne skrinje, hladilniki, televizorji in monitorji, klimatske naprave, večji računalniki, pa tudi sijalke oz. varčne žarnice.

Občanom bo na različnih točkah v Savinjski in Šaleški regiji na voljo zelen mobilni zbiralnik, ki bo sprejemal vse vrste in velikosti starih aparatov. Je pa Družba ZEOS skupaj z Rokometnim klubom Gorenje Velenje končala akcijo, s katero je občane Šaleške doline mesec dni spodbujala k ločevanju malih starih aparatov in odpadnih baterij. Namen akcije je bil ljudi seznaniti z zabojniki za oddajo omenjenih odpadkov in hkrati čim bolj napolniti vseh 33 uličnih zbiralnikov v velenjski in šoštanjski občini. Zbiralniki po končani akciji sicer niso bili povsem polni, se je pa količina oddanih odpadkov v času akcije povečala za dobrih 38 odstotkov na dan.

TS

Foto: ZEOS

Zbirna mesta v SAŠA regiji:

1. junij 2019 (8:00 – 12:00) – ŠMARTNO OB PAKI: ZM pri pokopališču

3. junij 2019 (10:00 – 16:00) – SOLČAVA: Pri Zadružnem domu

4. junij 2019 (10:00 – 16:00) – LUČE: Pri Gasilskem domu

8. junij 2019 (9:00 – 12:00) – ŠOŠTANJ: ZM pri Gasilskem domu Šoštanj

10. junij 2019 (10:00 – 16:00) – LJUBNO: Foršt (na igrišču)

11. junij 2019 (10:00 – 16:00) – LJUBNO: Radmirje (parkirišče pod cerkvijo)

13. junij 2019 (10:00 – 16:00) – GORNJI GRAD: Za občinsko zgradbo

18. junij 2019 (10:00 – 16:00) – NAZARJE: Šmartno ob Dreti (pri trgovini)

20. junij 2019 (10:00 – 16:00) – NAZARJE: Pri Gasilskem domu

21. junij 2019 (10:00 – 16:00) – VELENJE: Gorenje – na parkirišču bivšega salona