Kam z odpadki iz gospodinjstev z obolelimi?

Kako ravnati z odpadki, ki nastanejo v gospodinjstvih, kjer imajo ljudje znake okužbe s koronavirusom? Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo nekaj navodil.

Odpadke, ki jih je uporabljal človek, ki kaže znake okužbe s koronavirusom, je treba odložiti v plastično vrečko za smeti. To velja tudi za material za enkratno uporabo, ki ga uporabljajo bolna oseba in njeni negovalci (na primer rokavice, robci in maske). Plastično vrečko je treba tesno zavezati ali zalepiti, tako da ni možno raztresanje vsebine. Zaprto vrečo je treba nato odložiti v posodo za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov (črna oziroma zelena posoda) in nikakor ne v zabojnike, namenjene ločenemu zbiranju odpadkov. Tudi rokavice iz lateksa ali podobnih materialov, ki se uporabljajo za nakupe ali druge namene, sodijo med mešane komunalne odpadke in ne med embalažo.

Zaščita zaposlenih

V vseh obratih za zbiranje in obdelavo odpadkov je treba upoštevati vse protokole za zaščito delavcev in dezinfekcijo opreme in vozil.

Za zdaj ni dokazov o preživetju virusa v odplakah. Po do sedaj znanih podatkih je tveganje za prenos preko odpadnih vod nizko. Za zaposlene pri delu z odpadnimi vodami in na čistilnih napravah ni podatkov, da bi bila potrebna dodatna zaščita. Delavci naj nosijo ustrezno osebno varovalno opremo, ki je v skladu z oceno tveganja delovnega mesta, pogosteje naj izvajajo higieno rok ter naj se ne dotikajo obraza, zlasti oči, nosu in ust, ne da bi si pred tem umili roke, svetujejo na ministrstvu.

TC