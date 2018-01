Kamni v mestu še danes govorijo latinsko

Rimsko cesarstvo je v svojem največjem sijaju obsegalo svet med Veliko Britanijo, severno Afriko, Pirenejskim polotokom ter Kaspijskim in Perzijskim zalivom. V prvem stoletju pred Kristusom je del tega imperija postalo tudi naše ozemlje. Tako se je začela pisati slavna zgodba antične Celeje. S podrobnim pregledom rimskih napisov našega mesta jo je za sedanje in kasnejše rodove na poseben način ohranila doc. dr. Julijana Visočnik. Z njo smo se odpravili po sledeh rimskih napisov v mestu.

Svojo akademsko pot je začela kot mlada raziskovalka na Inštitutu za arheologijo. Eden od projektov, ki so si jih tam zastavili, je bil popis vseh rimskih napisov glede na posamezna antična mesta v državi. »Splet naključij je nanesel, da sem se osredotočila na Celje. Kot Štajerki – doma sem iz Hoč pri Mariboru – mi je bila ta priložnost ljuba in domača. Polega tega sem s preučevanjem antičnih napisov združila vsa področja, ki so me zanimala: arheologijo, zgodovino in latinščino.« Raziskovati je začela že v okviru doktorskega študija leta 2004, a si ni predstavljala, da bo celotno delo zahtevalo toliko časa. Obsežna knjiga s 500 stranmi je pri Celjski Mohorjevi družbi izšla konec lanskega leta.

