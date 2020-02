Kar nekaj zanimanja za direktorski stolček nazarskega zdravstvenega doma

Desetega februarja se je iztekel rok za prijavo na razpis za direktorja ali direktorico Zdravstvenega doma Nazarje. Po naših podatkih se je na razpis prijavilo pet kandidatov. Komisija Sveta zavoda Zdravstvenega doma Nazarje naj bi prijave že pregledala, vse naj bi ustrezale razpisnim pogojem.

V četrtek bo tudi seja sveta, zato obstaja velika verjetnost, da bo svet podal že svoje mnenje za novega ali novo vodjo nazarskega zdravstvenega doma.

Kot je znano, je decembra odstopila dotedanja direktorica Darja Es, saj je svet zavoda zahteval njeno razrešitev po številnih zapletih v tem javnem zavodu. Pozivi k odstopu so se vrstili že več mesecev, odkar so tamkajšnji zdravstveni dom zapustili trije družinski zdravniki, dom pa je ostal takrat tudi brez 24-urne dežurne zdravniške oskrbe. Nato sta sicer v Nazarje prišli dve zdravnici iz Bosne in Hercegovine, ki naj bi marca opravljali strokovni izpit.

Do imenovanja novega direktorja ali direktorice ZD Nazarje je vršilka dolžnosti direktorice Božena Herzog. Ali se je tudi ona prijavila na razpis, zaenkrat ni znano.

SIMONA ŠOLINIČ