Kar se Janezek nauči, Janez z veseljem naprej podeli

Dan slovenske hrane in tradicionalni slovenski zajtrk sta Slovenijo povezala na poseben način. V vsakem razredu in vsakem vrtčevskem oddelku so ju doživeli na povsem svoj način. Obiskali smo Vrtec Šentjur, kjer so praznik slovenske hrane počastili na prav poseben način. Ker v vrtcu zdravo, kakovostno in lokalno jedo prav vsak dan, so celoten pretekli teden že sedmič posvetili narodnim jedem.



O tem otroci vedo že skoraj vse. Sezonska hrana je dostopnejša in bolj hranljiva. Ker ne potuje daleč, je ni treba obremenjevati s konzervansi, z barvili in aditivi, kiti pa se z bogatim tradicionalnim okusom. Hrana s »sosednje« njive podpira trajnostno rabo površin, zmanjšuje izpust toplogrednih plinov in podpira lokalno gospodarstvo. Sposobnost samopreskrbe je tako ali tako eno od glavnih strateških prednosti ali šibkosti vsake države. Odgovor na vprašanje, zakaj moramo o tej temi še vedno toliko razpravljati, moramo poiskati odrasli. Malčki v vrtcu pa so ob brenčanju čebelic v panju in prepevanju Slakovega Čebelarja uživali v vsaki žlički medu. Če ga v vrtec prinese čebelar v uniformi ali celo v zaščitni mrežasti obleki, je kos kruha z medom res pravo doživetje.

V večini vrtcev se na srečo zavedajo, da je sveža, domača in kakovostna hrana temelj otrokovega zdravega razvoja. V šentjurskem vrtcu s preverjenimi in z zaupanja vrednimi lokalnimi pridelovalci in predelovalci živil sodelujejo že leta. Domače marmelade z lokalne kmetije brez vseh konzervansov in dodatkov zajtrke obarvajo v okuse kutin, sliv, breskev, jagod in hrušk. Otroci se odžejajo s razredčenim stoodstonim sokom neškropljenih starih sort jabolk, uživajo samo slovenski med, več kot polovica mleka in mlečnih izdelkov pa prav tako pride z lokalne kmetije. Pod črto je otroke najpomembneje že zgodaj naučiti, da je zajtrk najpomembnejši obrok dneva.

