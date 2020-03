Karantena v Hotelu Paka razburila odgovorne na občini

Mestna občina Velenje je v sporočilu za javnost izrazila svoje presenečenje in nestrinjanje s potezo, za katero je izvedela iz medijev izvedeli, in sicer, da naj bi že sinoči v Hotel Paka, ki je v lasti Gorenje Hisense, v izolacijo namestili približno 50 oseb, ki so prispele iz Španije.

Gre za skupino Slovencev in Avstrijcev, ki je ponoči prispela iz Madrida s posebnim humanitarnim poletom v Ljubljano in bo morala v skupinsko 14-dnevno karanteno. Med njimi je tudi košarkar Zoran Dragić, je poročala TV Slovenija.

“Nesprejemljivo je, da je lokalna skupnost to informacijo izvedela iz medijev, zato pričakujemo od Vlade Republike Slovenije vsa pojasnila v zvezi z namestitvijo oseb v izolacijo,” so zapisali. Gre za hotel sredi mesta, zato so na občini presenečeni nad tako odločitvijo. “Vladi Republike Slovenije sporočamo, da je tovrstno ravnanje, brez soglasja lokalne skupnosti, skrajno neodgovorno, saj povzroča dodatne skrbi in negotovost pri ljudeh, ki so v tem kriznem obdobju že tako nezaupljivi. Kot lokalna skupnost smo v prvi vrsti zadolženi, da poskrbimo za zdravje in varnost naših občank in občanov ter jih ne izpostavljamo dodatnim tveganjem za morebitno okužbo s koronavirusom.”

Dodajajo, da je bilo Velenje v preteklosti vedno naklonjeno ljudem, ki so prihajali z območij, kjer so bili ogroženi zaradi različnih vzrokov. “Še vedno smo pripravljeni pomagati ranljivim skupinam posameznikov, pričakujemo pa, da bomo v takšne odločitve aktivno vključeni, saj bomo le tako lahko pravočasno sprejemali potrebne preventivne in varnostne ukrepe ter o tem obveščali javnost.”

Iz dopisa, ki ga je MOV poslala vladi: “Verjamemo in vemo, da je Hisense-Gorenje z odločitvijo, da ponudi svoje prostorske kapacitete za osebe, za katere je predpisana karantena, želelo pomagati Sloveniji. Tudi odločitev o pomoči pri dobavi zaščitne opreme je takšna. Zato se jim gre iskreno zahvaliti. Strokovne službe na državni ravni pa so tiste, ki morajo oceniti, katera lokacija je najprimernejša za karanteno. In pri tem mora prevladati razum, ki bo odpravljal nepotreben strah in negotovost ter zmanjševal tveganja prenosa okužb med ljudmi. In ne obratno.”

TC, foto: arhiv NT (Andraž Purg – GrupA)