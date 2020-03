Karitas išče mlade prostovoljce

Slovenska karitas je objavila povabilo mladim, ki so pripravljeni pomagati kot prostovoljci v času epidemije. Gre za prostovoljski projekt »Naš kraj, naše srce«, mladi pa se lahko prijavijo na spletni strani karitas, na Facebooku ali Instagramu.

Človekoljubna ustanova računa, da se bo med epidemijo pojavila povečana potreba po solidarnosti do ranljivih skupin v lokalnem okolju. Zato že oblikuje bazo prostovoljcev. Prostovoljci morajo biti stari nad 18 let ter povsem zdravi, med svojimi najbližjimi pa ne smejo imeti kroničnega bolnika. Prav tako zadnjih 14 dni niso smeli biti v neposrednem stiku z okuženimi ali v tujini.

Mlade in zdrave občane, ki bi bili pripravljeni pomagati – ko bo med epidemijo večja potreba – išče tudi Občina Zreče. Ti naj bi pomagali prostovoljcem Karitas in Rdečega križa, zaposlenim v zdravstvu, civilni zaščiti ter v interventnih službah tako imenovane kritične infrastrukture. Vsi, ki so pripravljeni pomagati, lahko pokličejo interventno telefonsko številko 03 / 757 17 14 ali se javijo na e-pošto [email protected].

BJ

Foto: Pixabay