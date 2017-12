Karolina Črešnar: Slovensko podeželje obstaja zaradi kmetic

Karolina Črešnar, letošnja kmetica leta, z možem skrbi za kmetijo, veliko 21 hektarjev, redita predvsem ovce, nekaj imata tudi prašičev in kokoši. Karolina Črešnar ob tem tudi peče kruh v krušni peči, zanj je prejela že več priznanj, med njimi znak kakovosti na Dobrotah slovenskih kmetij in tri znake blagovne znamke Okusi Rogle.

Čestitke za naziv, ki vam ga je podelila Zveza kmetic Slovenije. Kaj vam pomeni in kaj to podeljevanje pomeni za slovenske kmetice?

Ta naziv mi zelo veliko pomeni, je izziv za naprej in potrditev dela za nazaj. Pomeni, da sem na pravi poti. Ker že vse življenje plavam proti toku, sem še toliko bolj ponosna, da sem ga dobila.

Kaj želite v tem letu še posebej narediti za slovenske kmetice?

Lahko sedem in si rečem, da je lepo, da sem to priznanje prejela, lahko pa tudi kaj naredim. V letu, ki je pred mano, bom zelo dobra ambasadorica vseh kmetic. Ni pomembno, ali bodo moje prošnje uslišane, pomembno je, da bodo slišane. To je tisto, za kar se bom v tem letu borila, zdaj sploh, ko imam malce višji in tehtnejši glas.

»Velikokrat se pošalim, ko pride kdo k nam in je kar malce šokiran nad hribovjem okoli nas. In me vprašajo, le kaj sem videla v teh hribih. In takrat lepo razložim, da v njih nisem videla hribov, temveč moža, ostalo je prišlo zraven in sem vzela to v zakup.«

BARBARA GRADIČ OSET

Foto: GrupA

