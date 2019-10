Katja Temnik je inovativna mlada kmetica po izboru javnosti

Zveza slovenske podeželske mladine je v sodelovanju s Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije letos že 12. organizirala vseslovenski izbor Inovativni mladi kmet. Naziv je po izboru strokovne komisije prejel Igor Paldauf iz Vučje vasi, Katja Temnik iz Žič pa je postala inovativna mlada kmetica po izboru javnosti, saj je organizator izvedel tudi spletno glasovanje.

Katja, nekdanja profesionalna košarkašica, se je po športni karieri odločila za nekaj povsem drugega. Z mamo Majdo sta v Žičah pri Slovenskih Konjicah ustvarili zeliščni vrt Majnika. Po podelitvi priznanja se je Katja na družbenih omrežjih zahvalila vsem, ki na takšen ali drugačen način podpirajo biodinamične in ekološke kmetije. »To ni priznanje zgolj zeliščnemu vrtu Majnika, temveč je to priznanje za vse biodinamične in ekološke kmetije v Sloveniji. Zato sem toliko bolj vesela, da je širša javnost pri nas spoznala, da v Sloveniji potrebujemo kmetije, ki niso tovarne, temveč skrbijo za to, da je zemlja, ki jo obdelujejo, vedno bolj rodovitna, da na njih rastejo vedno bolj kakovostne rastline, ki so hkrati vedno bolj odporne na vremenske pojave, in to brez rastlinjakov in plastičnih folij. Zato to ni moja zmaga, temveč zmaga zdravega razuma. Zmaga, ki nam vsem v tej prelepi deželi daje upanje, da bomo zmogli.«

BGO