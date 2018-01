Katoličani praznujejo praznik treh kraljev

Katoliški verniki danes praznujejo praznik svetih treh kraljev. Gre za tri modrece, ki so se prišli poklonit novorojenemu Jezusu Kristusu. Po slovensko jih imenujemo Gašper, Miha in Boltežar, novorojencu pa so prinesli v dar kadilo, zlato in miro.

Začetnice imen svetih treh kraljev so zapisane na vratih nekaterih cerkvenih stavb in blagoslovljenih zasebnih domov. Praznik je povezan tudi s koledniki, ki oblečeni v tri kralje zbirajo darove. V sosednji Italiji se otroci na ta praznik veselijo čarovnice Befane, ki je po legendi trem kraljem pokazala pot do novorojenega Jezusa. Pridnim prinese ponoči darila ter porednim pešcico premoga. Ponekod na Primorskem bodo tako slovenski otroci že četrtič obdarovani.

V sosednjih Avstriji, Hrvaški in Italiji je praznik svetih treh kraljev dela prost dan.

