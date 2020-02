Kdaj Celebusi tudi v primestnih naseljih?

V Mestni občini Celje so pred časom napovedali, da nameravajo linije mestnih avtobusov – Celebusov – razširiti tudi v primestna naselja, kjer je povpraševanje po tej novi storitvi mobilnosti v Celju zelo veliko. Na primer v Trnovljah, kjer se krajani, kot navajajo, zaradi neenakih možnosti dostopa do Celebusov počutijo zapostavljeno v primerjavi z drugimi prebivalci Celja. V občini pravijo, da so ključ do novih linij novi dodatni avtobusi na stisnjen zemeljski plin (CNG), do katerih želi občina priti s spodbudami Eko sklada, in sicer enako kot že na razpisu pred tremi leti. A kot pravijo v Eko skladu, teh spodbud (več) ne bo in občina bo očitno morala poiskati nove vire financiranja.

Krajani Trnovelj še opozarjajo, da se na nek način počutijo tudi kot drugorazredni občani. To utemeljujejo s preprostim izračunom: mesečna vozovnica za Celebus stane 15 evrov, medtem ko vrednost mesečne vozovnice za lokalni avtobus znaša skoraj 42 evrov (od njihove postaje v Trnovljah do avtobusne postaje v mestu). Do prve postaje Celebusa potrebujejo pol ure hoje. Prebivalci Trnovelj tako predlagajo linijo Celebusov: pri Selmarju proti Trnovljam, na Ljubečni levo proti Arclinu, levo čez Zadobrovo in na krožišču pri Mehu spet nazaj proti Selmarju in mestu.

Iz celjske občine so nam sporočili, da so avtobusne linije Celebusa vzpostavljene v skladu s tehničnimi in proračunskimi možnostmi. »Trenutno razpolagamo z 10 avtobusi, zato vzpostavitev dodatnih linij ni možna. Seveda iščemo možnosti, da bi pridobili sredstva, s katerimi bi uvedli nove linije in obstoječe podaljšali. Ena od teh bo pokrila vzhodni del Celja, torej območje Teharij, Trnovelj, Ljubečne, Začreta in Bukovžlaka. Kje natančno bo potekala linija, je še prehitro govoriti, a zajela naj bi čim širše območje tega vzhodnega dela Celja. Torej ne samo Trnovelj, Ljubečne in Zadobrove, kot predlagajo krajani Trnovelj,« so na naše vprašanje o novih linijah odgovorili v MOC.

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA