Kdaj k zdravniku po piku žuželk?

V poletnem času imajo ljudje nekoliko več težav zaradi pikov žuželk in drugih živali. Piki sicer niso vedno nevarni, lahko pa pride do hude alergijske reakcije, kar pa lahko predstavlja nevarnost in privede do zapletov. Takrat je obisk zdravnika nujen.

Piki čebel, os, sršenov, škorpijonov, stonog, komarjev in meduz so boleči, nevarni pa le, če žival piči človeka v usta ali žrelo oziroma, če je človek na pik alergičen.

V kolikor se pojavijo slabo počutje, potenje, tresenje, občutek cmoka v grlu, izpuščaji po telesu, je obisk zdravnika nujen. Če se ob teh znakih pojavijo še prebavne težave in bruhanje, lahko ti simptomi napredujejo v zelo resna nujna stanja.

Zdravnica Katarina Skubec Močič iz Zdravstvenega doma Celje.

Prva pomoč pri takšnih pikih so lokalno hlajenje, tablete proti alergiji, pa tudi razne kreme. Če to pomaga, potem potrebe po obisku zdravnika ni.

