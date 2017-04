Kdo bo letos priplezal na vrh mlaja?

V Mozirju bo ob 17. uri vsakoletno tekmovanje v plezanju na mlaj. Kraj trenutno krasi kar pet mlajev, med njimi je eden postavljen posebej za tekmovanje.

Lani je zmagal Peter Trogar iz bližnjega Brezja, ki mu je uspelo priplezati vse do vrha mlaja, to je do višine osemnajst metrov. Priplezal je v treh minutah in 23 sekundah. Tekmovanje že dolga leta pripravlja domače društvo Mlajevci. Na mlaj so plezali že tudi tekmovalci z Nizozemske, iz Nemčije in s Hrvaške. O tekmovalcih predsednik društva Mlajevci Ivan Slemenšek:

Včasih je tekmovalce čakala nagrada celo na vrhu mlaja:

Na mlaju je branjena tudi ženska enakopravnost:

Lani je tako na primer tekmovala tudi domača zdravnica.

V dolgih letih plezanja po zibajočem se mlaju ni bilo še nobene nesreče.

BJ

Trije lanski najuspešnejši plezalci