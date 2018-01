Kdo bo občine Spodnje Savinjske doline vodil prihodnja štiri leta?

Preverili smo, kdo med župani Spodnje Savinjske doline namerava ponovno kandidirati za mesto župana in kdo bi lahko bili protikandidati. Nekateri so že jasno odločeni, spet drugi o kandidaturi le razmišljajo. Bolj kot ne je jasno, da bodo novega župana najverjetneje dobili Preboldčani in Taborčani. Preostali štirje župani, kot kaže, se bodo potegovali za ponovni mandat.

PREBOLD – Dosedanji župan Vinko Debelak, ki občino vodi že od ustanovitve leta 1998, na jesenskih lokalnih volitvah naj ne bi več kandidiral. Kot pravi, je napočil čas za spremembe. Povsem možno je, da se bo v lokalno politiko vključil dosedanji ravnatelj OŠ Prebold Oton Račečič, k čemur ga je, kot je pojasnil, napeljalo prav dogajanje, povezano z razpisom za ravnatelja. »Kar zagotovo vem, je, da ne bom kandidiral za župana, če se bo za to mesto potegoval tudi sedanji župan, saj je ogromno naredil za to občino.« Eden od kandidatov za preboldskega župana je tudi podžupan Marjan Golavšek. Ta v prvi vrsti sicer cilja na državnozborske volitve, a če mu bo tam spodletelo, bo zagotovo, kot pravi, kandidiral za župana.

ŽALEC – V največji občini Spodnje Savinjske doline do zdaj omenjajo dva kandidata. Dosedanjega župana Janka Kosa spodbujajo h kandidaturi na državnozborskih volitvah, a kot pravi, bo dal raje prednost lokalnim volitvam. Na lokalni ravni lahko namreč postori še ogromno, predvsem pa si želi nadaljevati številne že začrtane projekte. Kandidaturo za župana Občine Žalec je potrdil svetnik Matjaž Krk, a jo mora še potrditi Izvršni odbor SDS.

VRANSKO – Prav tako o ponovni kandidaturi razmišlja župan Franc Sušnik, ki Občino Vransko vodi vse od ustanovitve. Kot enega možnih kandidatov omenjajo tudi Aleksandra Reberška, čeprav sam pravi, da zaenkrat o kandidaturi še ne razmišlja.

TABOR – Dosedanji župan Anton Grobler na prihajajočih lokalnih volitvah ne bo več kandidiral. Pravi, da se bo prihodnje leto upokojil, vendar bo njegova lista SLS zagotovo imela županskega kandidata, ki zaenkrat ostaja še skrivnost. Med županskimi kandidati v najmanjši občini v dolini omenjajo podžupana Ludvika Miklavca in svetnika Mateja Demšarja. Oba sta potrdila, da o kandidaturi razmišljata, a se zanjo še nista dokončno odločila.

POLZELA – Zagotovo se bo za ponovno kandidaturo odločil dosedanji župan Občine Polzela Jože Kužnik, ki je na zadnjih volitvah kandidiral s podporo stranke SDS, iz katere je pred tremi leti izstopil iz osebnih razlogov. Lani je nato ustanovil svojo listo Gibanje za Občino Polzela, s katero se bo potegoval za ponovni mandat. Eden možnih kandidatov bi lahko bil tudi poslanec SDS Ljubo Žnidar, a kot pravi, je do lokalnih volitev še daleč in o njih ne razmišlja, saj bo kandidiral na državnozborskih volitvah.

BRASLOVČE – Tudi v občini Braslovče se bo v boj za ponovni mandat podal dosedanji župan Branimir Strojanšek. Kot pravi, mu zdravje in realno izvedljiv načrtovan investicijski načrt za naslednje obdobje vlivata optimizem za sodelovanje na jesenskih lokalnih volitvah.

ŠO, foto: arhiv Občine Tabor