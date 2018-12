Kdo je na odpad prinesel eksploziv?

Celjski kriminalisti preiskujejo okoliščine dokaj nenavadne najdbe. V soboto so bili namreč v jutranjih urah obveščeni, da je neznanec na odpad v Latkovi vasi odložil vreče smeti. V eni izmed vreč je bilo 700 gramov gospodarskega eksploziva.

Na kraj so prišli tudi bombologi iz specialne enote slovenske policije. Kdo je eksploziv pripeljal v Latkovo vas, še ni znano. Po naših neuradnih podatkih pa naj bi policija že imela določene informacije.

Preiskuje tudi v smeri pridobivanja podatkov, kdo lahko sploh ima takšno eksplozivno snov in kdo jo lahko uporablja. Šlo naj bi za tako imenovani amonal, eksploziv, ki se uporablja tudi pri rušenju večjih stavb ali razstreljevanju skal. Dovoljenja za uporabo te snovi so namreč omejena in v primeru neupravičene uporabe bi lahko eksplozija tovrstne snovi povzročila tudi katastrofo.