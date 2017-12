Kdo je velenjski Marlon Brando?

V letošnji gledališki sezoni se je Gledališče Velenje odločilo na oder postaviti znamenito dramo Tennessee Williamsa Tramvaj Poželenje, v režiji Dejana Spasića. Literarna uspešnica in drama, ki je doživela izjemno veliko dramskih in filmskih uprizoritev, je bila velik izziv za velenjske gledališčnike, ki bodo eno najpomembnejših del sodobne ameriške literarne zapuščine odigrali v intimističnem vzdušju male dvorane Doma kulture Velenje. Po dobrem vzdušju na petkovi predpremieri se danes veselijo premiere.

Režiser Dejan Spasić je pred poletjem igralcem v branje ponudil tri različna dela, pojasnjuje igralka Petra Hribernik.

Jeseni so začeli delati, po mesecu vaj jim je bilo že skoraj žal, da so se odločili za to delo, saj so, kot priznava Petra Hribernik, stopili v velike škornje.

Pretekli petek so imeli predpremiero, svoje delo so testirali pri najbližjem občinstvu. Odzivi so bili zelo spodbudni, ki so ustvarjalcem potrdili, da trud ni bil zaman. Zdaj, ko so predstavo dokončno sestavili, opažajo, da so naredili nekaj velikega in dobrega. Tramvaj Poželenje je drama, ki so jo igrali na odrih profesionalnih gledališčih ter je za ljubiteljsko gledališče takšna izbira zelo pogumno dejanje. Tega besedila se ne moreš naučiti kar mimogrede, dodaja Petra Hribernik.

Tramvaj Poželenje je zgodba, ki jo je večina spoznala preko filma z Marlonom Brandom v glavni vlogi. Na velenjskem odru je v škornje ameriškega igralca stopil Nejc Škorjanc. Kot pravi Petra Hirbernik, mu je to več kot odlično uspelo.

BGO