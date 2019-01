Kdo zastruplja pse na območju Košnice?

Na socialnem omrežju se je v preteklih dneh razširilo opozorilo o zastrupljenih psih na območju Košnice pri Celju. Da ima opozorilo tudi podlago, kaže to, da so na Policijski upravi Celje potrdili, da preiskujejo sum kaznivega dejanja mučenja živali. Po do zdaj znanih podatkih naj bi preiskovali dva primera zastrupitve, toda na območju Košnice – in to vedno na istem območju tega naselja – naj bi v sumljivih okoliščinah poginilo že pet psov.

Da bo policija morala zelo resno zagristi v to preiskavo, menijo tudi krajani Košnice, s katerimi smo se pogovarjali. Zvone Žvegler je svojo psičko moral v veterinarsko ambulanto odpeljali 1. januarja. »Že na silvestrovo sem opazil, da se psica trese, a sem takrat to povezoval s strahom pred petardami. Naslednji dan se je stanje poslabšalo, začelo se je tresenje celega telesa. Bilo je zelo hudo.« Psica ni preživela. Enako se je le nekaj dni kasneje zgodilo pri psu iz soseščine. Popolnoma enaki znaki. In tudi ta pes ni preživel. »Pred časom je na istem območju poginil tudi lisjak,« dodaja Žvegler.

Pogovarjali smo se še z eno krajanko Košnice. Njen pes, star trinajst let, je marca lani naenkrat izginil. Nato je čez nekaj časa poginil njen drugi pes, ki je imel podobne znake, kot sta jih imela psa v dveh letošnjih primerih. Krajani pravijo, da naj bi bil zastrupljen še en pes, a so ga pravočasno rešili.

Da obstaja sum zastrupitve, pravijo tudi v Veterinarski ambulanti Zamba, kjer so poskušali pomagati psoma, ki sta poginila letos. Zora Kučuković, dr. vet. med. je kljub svojim izkušnjam presenečena, da se kaj takšnega lahko zgodi. Več kot očitno je bilo mogoče videti, da sta psa izjemno trpela. »Gre za znake, podobne epileptičnim napadom. Sumim, da bi lahko šlo za strup, ki deluje na živčni sistem,« pravi veterinarska strokovnjakinja. Dokončno analizo vzorcev, ki so bili odvzeti živalim, v veterinarski ambulanti še čakajo.

NT

Foto: Pixabay