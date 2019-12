Ker Božiček res obstaja

Humanitarno društvo Enostavno pomagam je že peto leto zapored odprlo Božičkovo tovarno daril, v kateri s pomočjo obiskovalcev poskrbi za obdaritev otrok iz socialno šibkejših družin iz širše celjske regije in jim tako pričara praznično veselje. Letos prvič je v decembru pripravilo projekt za starejše Enostavno solidaren in tako poskrbelo tudi za obdarovanje starostnikov.

»Prišel je čas veselega pričakovanja in obdarovanj, ko začnejo otroci z iskricami v očeh in nasmehom odštevati dneve do božiča. Medtem ko nekateri nestrpno pričakujejo božični večer, mnogi starši s strahom odštevajo čas do božiča, saj svojemu otroku ne morejo postaviti darila pod smrečico. In takšnih je v širši celjski regiji vsako leto več,« je dejal Milan Ninič, predsednik humanitarnega društva Enostavno pomagam in vodja Božičkovih pomočnikov. Da bi bilo več tudi iskric v otroških očeh in nasmehov na nedolžnih obrazih, škrati – prostovoljci društva – tudi letos ne počivajo in uresničujejo božično poslanstvo. Kot edini v državi so že peto leto zapored odprli vrata Božičkove tovarne daril. Ta je letos v avli nakupovalnega središča Planet Tuš Celje.

Do božičnega večera bodo prostovoljci društva v tovarni zbirali darila za otroke iz osnovnih šol in vrtcev. »Božičkov pomočnik lahko postane vsak. Obiskati mora Božičkovo tovarno daril, si na smrečici izbrati ime in starost otroka ter kupiti pet stvari, ki jih mora vsebovati darilo, in sicer igračo, kos oblačila, nekaj sladkega, šolske potrebščine ali material za ustvarjanje ter nekaj po lastni izbiri,« je k sodelovanju pozval Ninič. Škrati prostovoljci bodo nato darila vsakemu otroku dostavili do božičnega večera na dom, da jih bodo lahko pričakala pod praznično okrašeno smrečico. Obdarovalci morajo dostaviti darilo v tovarno v treh dneh od izbire imena otroka in najkasneje do 19. decembra. Tudi mi potrebujemo določen čas, da darila sortiramo in preverimo, ali ima vsak otrok svojega, da ne bi kdo ostal brez njega,« je še opozoril glavni Božičkov pomočnik. Pri razdeljevanju daril bodo društvenim škratom na pomoč spet priskočili poklicni in prostovoljni gasilci.

Pozornost tudi starejšim

V društvu so letošnjo božično akcijo razširili in obogatili. Odločili so se, da bodo obdarili tudi starostnike, zato bodo decembra izvajali projekt Enostavno solidaren. »Zbirali bomo sredstva za simbolično obdarovanje v znak pozornosti in hvaležnosti. Želimo, da se starostniki ne bi počutili odrinjene na rob družbe, saj prav tako bogatijo našo družbo. Pri zbiranju sredstev se lahko pridružijo vsi uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, A1, Telemacha in T-2, in sicer s poslanim sporočilom SMS s ključno besedo ENOSTAVNO1 ali ENOSTAVNO5 na številko 1919 in tako prispevajo 1 evro ali 5 evrov za solidarnostno obdarovanje starostnikov,« je letošnjo obogatitev predstavil sogovornik.

Opozoriti velja še na eno novost – možnost nakupa ovijalnega papirja v vseh trgovinah in drogerijah Tuš pod sloganom Zavij dar in pokaži, da ti je mar. Vsa sredstva od prodaje bodo namreč namenjena za obdarovanje otrok v okviru Božičkove tovarne daril.

Vedno več želja in pomočnikov

V preteklih letih so zaradi izjemnega odziva šol in vrtcev, ki so se priključili akciji, uspeli obdariti že več kot 2.600 otrok. Pri letošnji akciji že sodelujejo z več kot 40 šolami in vrtci iz širše celjske regije. Ninič upa, da bodo lahko letos obdarili še več otrok kot lani, ko so božično pravljico pripravili več kot tisoč otrokom. Kot je povedal, je tudi zanimanja ljudi vsako leto več. »Vedno več ljudi nas že v začetku novembra sprašuje, kdaj bomo odprli Božičkovo tovarno daril. Zanimanje je iz leta v leto večje, zato tudi vedno bolj širimo območje delovanja. Prihodnje leto želimo vključiti še velenjsko regijo vse do Koroške. Ne želimo pa preseči svojih zmožnosti.«

Da tovarna nemoteno deluje, skrbi 20 ljudi. Ninič je dejal, da bi si želeli še več posnemovalcev: »Tudi nam je vzor projekt Božiček za en dan. Ampak mi smo ga malo spremenili, naredili bolj domačega in pokrivamo lokalno okolje. Pojavila se je želja, da bi svojo akcijo razširili v ostalih Tuševih nakupovalnih središčih, ampak ne zmoremo.«

LEA KOMERIČKI KOTNIK

Foto: Jernej Kogelnik