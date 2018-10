Ker je preprosto lepo biti poročen

Lidija in Matej Prepadnik sta člana škofijskega odbora za družino Škofije Celje. Preteklo soboto je odbor pri sv. Ceciliji v Celju pripravil škofijsko srečanje zakonskih skupin. Rdeča nit tokratnega tradicionalnega druženja je bil odmev na svetovno srečanje družin v Dublinu na Irskem avgusta letos.



Kapucinski samostan je družinam iz celotne celjske škofije na široko odprl vrata. Poleg maše, ki jo je daroval upokojen celjski škof Stanislav Lipovšek, so pripravili vsebinski del, program za otroke in druženje ob koncu. Brat Primož Kovač je dejal, da se število zakonskih skupin na širšem Celjskem približuje številki petdeset. Nekatere delujejo po programu Moja pot, druge po programu Družina in življenje, tretje vzniknejo povsem samoiniciativno. Je pa porast zakonskih skupin v zadnjih letih brez dvoma zelo velik.

V župniji sv. Daniela v Celju je nastala povsem samodejno. »Po nedeljski maši smo se vedno dolgo zadržali, klepetali in spoznavali, kako veliko skupnega imamo in kako malo časa, da bi o tem kdaj spregovorili,« pove Matej Prepadnik. Njegova generacija, ki je obeleževala prvo desetletnico zakona, se spopadala z osnovnošolskimi orehi in s klasično vsakodnevno norijo, je potrebovala trenutek oddiha in premisleka. Tako so se dogovorili za prvo srečanje. »Pri zakonskih skupinah gre za največ do sedem parov. Praviloma se dobivamo enkrat mesečno, srečanja so tematsko vodena,« pojasni Prepadnik.

Zakon ni hollywoodska poroka, ampak odločitev

Lidija in Matej sta bila čisto običajen zaljubljen par. Ko se ves svet vrti okrog enega človeka, vse, kar ujameš v periferni vid, pa je rožnato in diši po sladkorni peni. Od začetka sta vedela, da se bosta poročila, in dva dni po Matejevi diplomi sta se tudi v resnici vzela. »Danes ne bi čakala. Poročila bi se kot študenta. Veliko ljudi je prepričanih, da bo čas za zakon, ko bodo imeli poklic, službo, dom in še kdo ve kaj. Mnogi se nikoli ne poročijo. Ampak za poroko ne potrebuješ ničesar. Če se imaš rad in če si odločen, da boš s to osebo vse življenje v dobrem in slabem, je povsem dovolj,« razmišlja Matej. Z ženo Lidijo sta starša štirih otrok, ki so stari od pet do 14 let.

»V zakonski skupini je priložnost, da se pogovarjava o stvareh, ki sicer v vsakodnevni noriji redko ali sploh nikoli ne pridejo na površje. Tu si vzameva čas, da sproti razčistiva stvari, ki so se nama nabrale in jih je včasih težko ubesediti. To je čas, ki ga jemljeva kot najboljšo investicijo v najin zakon in trdnost najine družine,« doda Lidija. V nekaterih zakonskih skupinah je obvezen mesečni zmenek med zakoncema. Biti mora romantičen kot v prvi letih zveze. Enkrat vabijo žene, drugič možje. Matej in Lidija se dobivata vsak dan. »Pri nas tega nismo tako natančno dorekli. A ker z ženo delava v isti službi, imava zmenek vsak dan pri malici. To je pol ure, namenjene samo nama.« Zakonske skupine tako niso terapevtske skupine in niso vedno pravi naslov, ko so v odnosu že težave. So pa trenutno najbolj razširjeno druženje, ki težave učinkovito preprečuje. In zakonce sproti opominja, da je preprosto lepo biti poročen.

StO