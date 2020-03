Polzelan Peter Zupanc že nekaj let živi in dela v Nanningu na Kitajskem. V času od izbruha koronavirusu v Wuhanu, ki je postal žarišče svetovne epidemije in ko smo se z virusom soočili tudi v Sloveniji, se je že večkrat oglasil s svojimi poročili. Tokratno je najbolj pozitivno in optimistično doslej, saj iz njega lahko razberemo, da je Kitajski uspelo zajeziti in obvladati koronavirus in da se življenje v tej azijski velikanki vrače v stare tirnice.

»Že približno mesec dni je, odkar nimamo nobene nove okužbe, po vsej Kitajski je bolj ali manj podobno. Tudi Wuhan, sicer nekaj manj časa, ne beleži novih primerov. Okužbe prinašajo predvsem tisti, ki se vračajo na Kitajsko. Od četrtka je večini tujcev, četudi že premorejo vizo, vrnitev oziroma vstop na Kitajsko začasno prepovedan«, je Peter iz Nanninga sporočil dobre novice.

Dodal je še, da sta s soprogo prvič po dobrih dveh mesecih odšla do središča mesta, kar je približno 40 minut vožnje z električnim motorjem. »Javno življenje se vsekakor vrača, čeprav po delčkih, na cestah je relativna gneča, restavracije se odpirajo, le še kakšnih 70 odstotkov ljudi ves čas nosi maske, pouk pa je še vedno na daljavo, odpiranje šol sledi kasneje«, je Peter opisal znanilce normalizacije.

Načeloma je odpiranje šol odvisno od province, deleža okužbe. »Različne šole bodo vrata odpirale aprila, s približno enotedenskimi zamiki: na primer, osnovne šole prvi teden aprila, visoke šole naslednji teden, ipd. Vsaj pri nas, v Guangxiju, bodo šole vsakemu učencu podarile dve maski. Z vsemi temi ukrepi želijo ohranjati nadzor nad virusom in si dati čas za odziv ob morebitnem ponovnem valu okužb. Precej zanesljivo je, da bodo šolske počitnice verjetno mesec dni krajše«.

Javni prevozi spet obratujejo

Kot je še povedal, podzemna železnica in hitri vlaki znova obratujejo. »Pred vstopom v podzemno si tudi pregledan s strani stražarja v antivirusnem kombinezonu; zgleda kot astronavt. Pregledovanje samo ni nenavadno: na Kitajskem niti na podzemno, niti na železniško postajo, nikoli ne moreš brez osebnega pregleda in skeniranja prtljage. A kombinezon je resna opomba, v kakšnem času se nahajamo. Prav danes so iz Nanninga odprli 20 novih destinacij za gao tie ali ekspresne vlake – ne le, da je prevoz v bližnje kraje omogočen, tudi v Wuhan bo kmalu mogoče potovati«.

Omenil sem mu novico, ki smo jo lahko prebrali v naših medijih, da na Kitajskem odpirajo tudi kina. »Ja, drži, a to bo šlo počasi, ljudje so še zelo previdni«.

Poudaril je, da so vidne tudi posledice zastoja gospodarstva. »Mnoge trgovinice in male restavracije so zaprte, očitno zato, ker vzdrževanje ni bilo mogoče. Zakaj očitno? Ker že izvajajo prenove, kar pomeni, da je prostor najel novi lastnik. Resnici na ljubo te scene niso kaj veliko drugačne kot vsakič po kitajskem novem letu, ko prenekatere prodajalne zaprejo svoja vrata in čakajo na nove lastnike. Ti valovi zapiranja in odpiranja se v tako velikih mestih dogajajo, vsaj našim očem, nenehno. Ne dvomim, da se bo gospodarstvo, morda pokašljujoče, ponovno zagnalo«.

Glede na primerjavo s Kitajsko, kaj čaka Slovenijo?

Kaj po izbruhu koronavirusa pri nas čaka Slovenijo, glede na razvoj dogodkov na Kitajskem? »Prvi primeri na Kitajskem so bili znani precej pred koncem januarja, ko so novice o tem eksplodirale in smo potem šli v karanteno. Od takrat smo doma dva meseca, a razmere so bolj mirne že nekaj časa«.

Peter je pojasnil, da bodo primerjave odvisne od marsičesa, najbolj od razlik v pristopu glede preprečevanja širjenja virusa. Ocenil je, da je Kitajska, ko je zares začela boj z virusom, takoj delovala strogo, medtem ko je zahodni svet sprejemal polovične ukrepe in odlašal s sprejetjem strožjih, če se bo virus še naprej širil, kot da je to kadarkoli bilo vprašanje.

Da so v Sloveniji na začetku testirali le akutno obolele, kar pomeni, da se potovanju virusa ni moglo slediti, da morda še vedno obstaja zadržanost do nošenja mask, da gibanje ni bolj nadzorovano in omejeno, me vsaj do neke mere plaši. Slovenija je majhna, širjenje okužb je izredno enostavno. A kakorkoli Zadržano optimistično bi rekel, da lahko v Sloveniji računate vsaj še na mesec dni relativno strogih ukrepov. Če bo po sreči, pa utegnejo potem postati milejši. Čakali boste na maj«, je bil pomenljiv naš »kitajski« novinarski kolega Peter Zupanc.

Ob koncu še njegov nasvet, kako naj preživimo čakanje na maj. »Ustvarite si cilje, doma poskusite narediti nekaj, česar sicer ne bi mogli. Jejte zdravo in telovadite«.

ROBERT GORJANC

Foto: lastni arhiv