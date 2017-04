Kje smo s svojim domoljubjem?

Državni prazniki so tudi priložnost za vpogled v našo odnos do države in njenih simbolov

V teh dneh so bile (in tudi še bodo) na Celjskem številne prireditve ob prazniku Dneva upora proti okupatorju. Na njih so govorniki spregovorili o pomenu prelomnih dogodkov ob začetku druge svetovne vojne in oblikovanju osvobodilne fronte (OF) na naših tleh. Ob pogledu v zgodovino, pa je bil precejšen poudarek v govorih namenjen pomenu, ki ga imajo vrednote takratnega upora za današnji čas.

Sedanjosti in prihodnosti na temelju zgodovinskih dosežkov tistega viharnega časa se je v delu svojega govora posvetila tudi obrambna ministrica Andreja Katič na torkovi slovesnosti v Parku svobode v Celju. Poudarila je, da si moramo danes postaviti ogledalo in se vprašati, ali smo tudi mi zravnani tako kot so bili naši predniki, ki so sodelovali v kmečkih puntih, se borili v gibanjih za pravice delavstva in narodnoosvobodilnem boju.

Andreja Katič:

Čeprav s postavljanjem vprašanj in veliko simbolike, se je Katičeva s tem dotaknila tudi nekaterih aktualnih tem, ki so povezane z negotovimi geopolitičnimi razmerami v svetu in položajem Slovenije v njem.

Obrambna ministrica je prepričana, da znamo sami in skupaj sprejeti prave odločitve. “Odločitve za dobro nas vseh. In zlasti za dobro prihodnost naših otrok”, je v govoru v Parku svobode ob prazniku dneva upora proti okupatorju še dejala ministrica za obrambo Andreja Katič.

Kako je z domoljubjem danes?

“Ko sem z ljudmi, kot ste vi, borke in borci slovenskega narodnoosvobodilnega partizanskega boja, veteranke in veterani vojne za Slovenijo, z vami vsemi, ki delimo ljubezen do naše domovine, čutim, da je to domoljubje veliko. Da je v nas moč, da se borimo za našo državo, za dobrobit vseh. Ob tem pa me vseeno žalosti, da vlada sicer med našimi ljudmi preveč apatije. Vse preveč je malodušja in premalo volje za akcijo. Naši osvoboditelji in naši osamosvojitveni borci ste se borili tudi za to, da lahko danes svobodno volimo svoje predstavnike in da lahko sami kandidiramo za različne funkcije. Zato je prav, da vsi, ki želimo delati za dobrobit skupnosti, in ki aktivno iščemo rešitve, stopamo tudi na to odgovorno pot«, je poudarila ministrica za obrambo Andreja Katič.

ROBERT GORJANC

