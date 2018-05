Kjer cenijo živali, les in družinsko toplino

Vijugasta pot, ki vodi v Šmartinske Cirkovce, se vedno bolj vzpenja. Ko človek ob vznožju Smodivnika in Stropnice izstopi iz avta, ga pričaka razgled na bujno zelenje. Tam je nenavaden mir, ki nima mnogo skupnega z vrvežem iz doline. V tem prijetnem okolju že vrsto let kmetuje družina Lemeževih, čeprav pred nekaj desetletji pogoji bivanja niso bili tako rožnati kot danes, saj ni bilo ne asfaltiranih cest ne vode. Hribovski kmetiji na višini približno 670 metrov nadmorske višine se po domače reče Pri Ostrovršniku. Še pred nekaj leti sta vse niti v rokah držala Ivan in Marija Lemež. Ko je Ivana usoda preizkušala s težko boleznijo, sta vajeti prevzela hči Amadeja in njen mož Andrej Jeseničnik. Za podmladek ni strahu, saj so pri hiši sami vnuki.

Posedli smo v veliki kmečki sobi, kjer ne manjka »bogkov kot« in kjer na spretne roke čakata dve harmoniki. Ena za dedka Ivana in druga za vnuka Larsa. Še preden nam zaigrata, Ivan pove, da sta se s kmetovanjem ukvarjala že njegov oče in dedek. Sam je bil nekaj časa zaposlen v Gorenju, nato je delo našel v prevozništvu. Zaradi vseh obveznosti se je sčasoma posvetil le delu na domačiji.

»Naša kmetija je gorskovišinska, a vendar nam je lega še precej naklonjena. Terenu smo prilagodili mehanizacijo. Ko sva začela kmetovati midva z ženo, sva si pomagala z malim traktorjem Zetor, ki ga je oče kupil leta 1966. Ostalo sva morala dokupiti,« opiše sogovornik. Ko je sam stopal v čevlje gospodarja, je imel največ težav s tem, da v kmetijo zaradi zapletenih družinskih razmer približno desetletje ni vlagal nihče. Starša sta se namreč razšla. Namesto da bi sodelovala, sta vlekla vsak na svojo stran.

Kdor seje, naj tudi žanje

Ivan je nove smernice na kmetiji zastavil po prihodu iz vojske leta 1977. Leto kasneje se je poročil z Marijo. Isto leto se jima je rodila tudi starejša hči. Zakonca sta na kmetiji »birtvala« oziroma gospodarila do leta 2014. Ivan je leta 2013 zbolel zaradi raka. Drugo za drugo je prestal težke operacije na črevesju in pljučih. A se ni predal. Ko zdaj gleda nazaj, mu je v boju z boleznijo pomagala predvsem podpora družine. »Zdravniki so res naredili svoje, a če ne bi imel takšne družine, me danes najbrž ne bi bilo več. Tega sploh ne znam opisati. Zame so skrbeli kot za nebogljenega otroka in nekako sem se sestavil nazaj.«

Kmetije ni bilo težko predati iz rok hčeri in zetu, saj sta bila mlada pri hiši že prej pridna in sta znala prijeti za vsako delo. Ko je Ivan zbolel, je sicer predlagal, da bi prenehali opravljati različne dopolnilne dejavnosti. Hči ga je pomirila, da bi z možem rada delala naprej. Odločitev o tem je pravzaprav prepustila svojemu življenjskemu sopotniku, saj ima sama kot ženska precej obveznosti z otrokoma in gospodinjstvom. »Andreja sem vprašala, če bo zmogel dodatne obremenitve. Dejal je, da je vredno poskusiti. Če ne bi šlo, bi lahko še vedno nehali.«

Starša sta se zavedala, da ne more en človek sejati in drug žeti. Poleg tega sta želela dati naslednikoma povsem prosto pot glede njunih zamisli. Amadeja in Andrej sta se prijavila na razpis ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za pridobitev nepovratnega denarja za vodenje kmetije. Marsikdo se obregne ob tovrstno denarno pomoč, a Ivan poudari, da se mladi s tem obvežejo k številnim odgovornostim in si na svoja pleča naložijo precej dela. Če vprašate njega, so kmetje glede na delovna mesta, ki jih opravljajo, in dobrine, ki jih zagotavljajo, še premalo »gor vzeti«.

TINA STRMČNIK

Foto: GrupA