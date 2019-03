Kljub odlični prodaji izguba

Direktor Mlekarne Celeia Marjan Jakob je na današnji novinarski konferenci razkril, kako je podjetje poslovalo v lanskem letu. V največji slovenski mlekarni so lani za 4 odstotke povečali prodajo na domačem trgu in od slovenskih kmetov odkupili približno 100 milijonov litrov mleka. To je nekoliko manj kot leto poprej, a so zabeležili dobrih 61 milijonov evrov prometa, kar je za 2 odstotka več kot v letu 2017. Trgu so predstavili uspešno inovacijo, probiotični jogurt LCA brez dodanega sladkorja in sladil. Inštitut za nutricionistiko mu podelil certifikat »Inovativno živilo 2019«. Kljub vsemu pa je poslovni rezultat podjetja nekoliko slabši od načrtovanega in pričakovanega.

Mlekarna Celeia je po petih zaporednih dobičkonosnih letih lani poslovala z izgubo, je povedal direktor Marjan Jakob. “Točnega končenga rezultata še ne poznam, vem pa da, bo izguba nekje v višini naše dnevne realizacije, kar zanša okoli 280 tisoč evrov.” Na slabši skupni poslovni rezultat je vplivalo več dejavnikov. Močno je strmoglavila cena sirotke na evropskem trgu, pa tudi cena sirov ni dosegla vrednosti, kot so jih načrtovali v največji slovenski mlekarni. Višja je bila povprečna odkupna cena mleka, oktobra pa so morali, da bi zadržali zaposlene, dvigniti plače. Po besedah direktorja so se lani veliko ukvarjali tudi z iskanjem ustreznega kadra in prvič v dvajsetih letih se je zgodilo, da zaradi pomanjkanja zaposlenih niso uspeli slediti naročilom. Danes je v družbi zaposlenih 228 ljudi, letos bodo zaposlili še šest sodelavcev.

Velik poudarek bodo tudi letos namenili proizvodnji sirov. Odločitve o tem ali bodo v Arji vas zgradili tudi povsem novo sirarno, pa še niso sprejeli. Cenejša možnost, ki ne vključuje bančnih posojil, je ta, da bi proizvodnjo posodobili postopoma. Letos bi zamenjali kotle in modele, prihodnje leto pa bi postavili novo prešo in uredili slanico. »Investicija v povsem novo sirarno je namreč precej draga, vredna okoli 9,5 milijona evrov, za kar bi se moralo podjetje močno izpostaviti pri bankah. To je tudi zelo tvegano. Tako je verjetnejši scenarij postopna posodobitev. Septembra že načrtujemo montažo kotlov in novih modelov,« je pojasnil Jakob.

Ob tem je Marjan Jakob poudaril, da njihov fokus ostaja pri razvoju in ponudbi kakovostnih slovenskih proizvodov ter sledenju trendom, ki so v mlečni industriji na zmanjševanju sladkorja in večanju maščob v izdelkih. Največ izdelkov, kar 77 odstotkov, prodajo na domačem trgu, ostalo izvozijo v Bosno in Hercegovino, na Hrvaško, v Italijo in Makedonijo. Manjši delež prodajo tudi v Anglijo in na Švedsko.

