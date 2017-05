Kmalu dve bolnišnici s Celjskega s skupnim poslovanjem?

Bolnišnica Topolšica se že nekaj časa sooča s hudimi likvidnostnimi težavami. Minuli mesec je bilo tudi vprašanje, ali bodo delavci sploh dobili plače. Hude težave pri poslovanju trajajo že nekaj časa. Bolnišnica ima od 19. aprila neprekinjeno blokirane račune zaradi izvršb za opravljanje storitev v sklopu energetske obnove in obnove bolnišnice ter zaradi neplačanih računov do dobaviteljev. Ena izmed možnih rešitev za Bolnišnico Topolšica bi bila pripojitev k Splošni bolnišnici Celje. In to se zna zgoditi kmalu. Po neuradnih podatkih že junija.

Ministrstvo RS za zdravje je konec decembra 2016 prosilo celjsko bolnišnico za analizo o tem, kaj bi priključitev Bolnišnice Topolšica pomenila za delovanje Splošne bolnišnice Celje.

Še preden so iz Celja analizo o tem poslali ministrstvu, so iz medijev izvedeli, da se bo Bolnišnica Topolšica pripojila k njim in da naj bi takšna odločitev že bila sprejeta. V preteklih dneh je bilo zaradi tega kar nekaj pogovorov.

Strokovni direktor Splošne bolnišnice Celje Franc Vindišar:

Kaj bi takšna priključitev dejansko prinesla celjski bolnišnici, je odvisno od tega, v kakšnem stanju je Bolnišnica Topolšica, pravi Vindišar.

Je pa res, da bi bila za celjsko bolnišnico priključitev zanimiva zaradi prostorskih zmogljivosti v Topolšici. Znano je, da se celjska bolnišnica že leta in leta bori s prostorsko stisko.

