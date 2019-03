Kmalu nova podoba prireditvenega prostora pri Ipavčevi hiši

Šentjurčani se počasi pripravljajo na največjo turistično prireditev v občini, Šentjurjevo 2019. Do začetka niza aprilskih dogodkov naj bi bila končana tudi ureditev protokolarnega objekta in prireditvenega prostora pri Ipavčevi hiši v Zgornjem trgu.

Spomnimo, da bo na Ipavčevem vrtu po novem zasnovana krožna pot, z dostopnimi stopnicami. Osrednji prostor bo predstavljal paviljon, sestavljen iz kamnitih portalov, pokritih s steklom. V paviljonu bodo lahko protokolarni obredi, uradniški sprejemi, podpisi listin in poroke. Ob poti bodo umeščeni različni kotički, namenjeni druženju, posedanju in fotografiranju. Župan Občine Šentjur mag. Marko Diaci je povedal, da je večina del končanih, ostaja le še nekaj nedokončanih podrobnosti. “Projekt smo sicer zastavili lani, ko smo obeleževali tudi leto Evropske kulturne dedišine in obletnico našega rojaka Ipavca. Mislim, da smo naredili zgodovinsko potezo.”

Ureditev protokolarnega objekta in vrta znaša okoli 188.000 evrov. Občina Šentjur je za projekt pridobila tudi okoli 50.000 evrov sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

TS

Foto: Občina Šentjur