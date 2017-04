Knežje mesto gosti najboljše mlade zgodovinarje

Gimnazija Celje – Center danes gosti državno srednješolsko tekmovanje v znanju zgodovine.

Več kot 300 dijakov in njihovih mentorjev iz vse Slovenije se je zbralo v športni dvorani šole. Nato se bodo mladi pomerili v znanju zgodovine, in sicer v dveh skupinah, gimnazijski ter skupini srednjih strokovnih in poklicnih šol. Osrednja tema 16. državnega srednješolskega tekmovanja mladih zgodovinarjev je industrializacija na Slovenskem v prvi polovici 19. stoletja.

Šola gostiteljica bo priložnost izkoristili tudi za to, da Celje pobliže predstavi gostom iz Slovenije. Tako načrtuje voden ogled mesta ter obiske Muzeja novejše zgodovine in Pokrajinskega muzeja Celje. Slavnostna podelitev nagrad najboljšim tekmovalcem bo ob 16. uri v Narodnem domu.

TC