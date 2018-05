Knjiga o preteklosti Frankolovega

Na Frankolovem bo ob 8.30 javna predstavitev nove knjige o preteklosti tega kraja. Glavni avtor knjige z naslovom Frankolovo skozi stoletja od davnine do župnije Sv. Jožefa je domačin Matija Založnik, soavtorica je Marija Trobec. Gre za obsežno knjigo na več kot petsto straneh, ki je opremljena s fotografijami. Njena predstavitev bo v župnijskem Aletinem domu.

Knjiga o Frankolovem je nastajala dolga leta. O njej njen glavni avtor Matija Založnik:

Frankolovo je kraj bogate, pestre preteklosti:

Kraj se nahaja ob stari glavni cesti Trst- Dunaj.

V knjigi so predstavljeni tudi štirje pomembni možje z območja Frankolovega. Med njimi so stenograf Anton Bezenšek, dr. Josip Kotnik, dr. Franc Volčič in dr. Karl Henn, oče zdravilišča Radenci.

BJ