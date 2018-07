Ko klasika sreča Balkan

Odličen klarinetist Goran Bojčevski, ki je po rodu Makedonec, zdaj že več kot desetletje živi v Celju. Ker je ljubitelj različnih glasbenih zvrsti, je njegov nastop vedno mešanica klasične, etno in džez glasbe, pri čemer se trudi oblikovati zasedbe tako, da najbolje izvajaje te različne zvrsti. Prepoznaven je po lastnem slogu Balkan nuevo, ki je preplet balkanske glasbe s tango ritmi. Z novim projektom Classical meets Balkan se bo danes premierno predstavil na Starem gradu Celje. Kot gost se mu bo pridružil kitarist Vlatko Stefanovski.

Goran Bojčevski se je rodil v Bitoli, kjer je v tamkajšnji nižji glasbeni šoli spoznal glasbeno ljubezen na prvi pogled. Ko je bil star devet let in je že bil vpisan k pouku klavirja, sta z učiteljem ugotovila, da to ni glasbilo zanj. Predlagal mu je, naj poskusi s klarinetom, saj je škoda njegovega talenta, da bi ga zapravil za učenje glasbila, ki mu ni blizu.

Da sta s klarinetom res dobra prijatelja, bo Bojčevski dokazal s koncertom na Starem gradu. Koncert je sestavljen iz treh delov.

Celjski umetnik vedno znova dokazuje v glasbi ni meja, meje so zgolj v naših glavah. Svet in glasba morata biti po mnenju Gorana Bojčevskega brezmejna.

BGO